Em situações opostas no Brasileirão, Cruzeiro e Bahia medem forças em BH

No momento em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro receberá o Bahia, às 19h deste domingo (03), disposto a manter sua invencibilidade, conquistando assim o oitavo jogo consecutivo com vitórias. Já o Esquadrão de Aço vem com três derrotas consecutivas na bagagem e buscar terminar com esse jejum.

Tanto a Raposa quanto o Tricolor baiano entram em campo buscando o triunfo, porém com objetivos distintos. Os donos da casa contam com o apoio de sua torcida para garantir os três pontos e se distanciar da zona de rebaixamento. No caso dos visitantes, um resultado positivo fará o time reencontrar o caminho dos resultados positivos e criar ânimo para lutar por uma provável vaga no G-6.

O time do técnico Abel Braga conta com um reforço no setor defensivo. Trata-se do retorno do zagueiro Léo. Assim, a provável escalação é: Fábio, Orejuela, Léo, Cacá, Egídio, Henrique, Éderson, Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel, David, Fred.

No caso dos comandados de Roger Machado, o Esquadrão de Aço tem dois desfalques: Gregore e Ronaldo, que levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O time que poderá ir a campo é: Douglas, Nino Paraíba, Juninho, Moisés, Lucas Fonseca, Flávio Medeiros, Marco Antônio, Élber, Guerra, Artur e Gilberto.

Arbitragem

Wagner Reway (PB) será o árbitro principal. Os assistente dele serão Bruno Raphael Pires (GO) e Oberto da Silva Santos (PB).