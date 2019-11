Internacional bate Fluminense e continua na briga por vaga na Libertadores 2020

O Internacional venceu o Fluminense e entrou novamente no grupo de classificação à próxima Libertadores. Na tarde deste domingo (10), no Beira-Rio, o placar foi de 2 a 1 pela 32ª rodada do Brasileiro. Dois gols de William Pottker, para o Colorado, e um de Wellington Nem, para o Flu. Quem deixa o grupo de classificação à competição continental é o Corinthians. O time paulista empatou o clássico com Palmeiras no sábado e ficou com 49 pontos.

A vitória deixou o Colorado com a mesma pontuação, mas na frente graças ao número de vitórias (14 contra 12). O time gaúcho é sétimo, o paulista é oitavo. O Flu parou com 34 na classificação e segue sob ameaça do Z-4. Na próxima rodada o Inter encara o Corinthians, domingo (17), em São Paulo. Já o Fluminense terá pela frente o Atlético-MG, sábado, no Rio.

Pottker retoma veia de goleador

William Pottker foi contratado pelo Inter como homem-gol. Goleador do Campeonato Brasileiro de 2016 e do Paulista de 2017. No Colorado ainda não foi quem mais marcou, mas neste domingo retomou seus melhores momentos, como ocorreu também em Minas, contra o Galo. Oportunista, fez dois gols ainda na primeira etapa.

Muriel falha em sua volta ao Beira-Rio

Muriel enfrentou o Inter, clube de sua formação, pela primeira vez. E falhou. Rebateu um chute despretensioso de Guerrero e Pottker conferiu abrindo o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo.

D'alessandro responde protestos das organizadas

As torcidas organizadas do Internacional protestaram muito. Sem cânticos de apoio ao time, apenas de cobrança, desde antes da partida os aficionados gritavam: "tem que ter raça para jogar no Beira-Rio". E também "time sem vergonha". D'Alessandro respondeu. Chamou o estádio para apoiar o time com gestos usando as mãos e sinalizando aos torcedores. A torcida apoiou o elenco, vaiou as organizadas. Mas o clima foi de silêncio, cobrança e vaia durante muitos momentos da partida.

Foto: Reprodução/SCI

No intervalo, o protesto seguiu na organizada Guarda Popular. O restante do estádio aplaudiu o time, que vencia. D'Alessandro fez sinal aplaudindo os torcedores que vibravam a equipe. No segundo tempo, a organizada Camisa 12, que estava em protesto sem a utilização dos instrumentos, começou a cantar apoiando a equipe.