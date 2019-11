2020 vem aí! Confira a agenda do Bahia na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano

O Bahia ainda continua disputando o Campeonato Brasileiro, lutando com todas as forças para fazer história, garantir uma vaga na Libertadores 2020 e retornar à competição após 30 anos fora da mesma.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia divulgado a tabela da primeira fase da Copa do Nordeste no começo do mês e agora foi a vez da Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgar os jogos do Baianão 2020.

Copa do Nordeste

Conhecido também como Nordestão, a Copa do Nordeste é um dos campeonatos regionais mais importantes. O Bahia faz parte do Grupo A, juntamente com CRB, Sport, Fortaleza, Botafogo-PB, ABC, River Piauí e Frei Paulistano. As equipes desta chave vão enfrentar as do Grupo B, sendo oito jogos cada clube.

A competição regional terá início no dia 21 de janeiro, mas o Bahia estreará no sábado dia 25 de janeiro, às 16h (horário de Brasília), contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda. Serão quatro partidas fora e quatro em casa.

Tabela Completa da primeira fase

1ª rodada - Santa Cruz x Bahia - 25/01 às 16h

2ª rodada - Bahia x Imperatriz - 28/01 às 20h

3ª rodada - Bahia x Vitória - 08/02 às 18h

4ª rodada - Ceará x Bahia - 15/02 às 16h

5ª rodada - CSA x Bahia - 26/02 às 19h30

6ª rodada - Bahia x Confiança - 03/03 às 21h30

7ª rodada - América-RN x Bahia - 14/03 às 16h

8ª rodada - Bahia x Náutico - 21/03 às 16

Campeonato Baiano

Nesta segunda-feira (18), a Federação Baiana de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato estadual de 2020, conhecido popularmente como Baianão.

A estreia do Bahia na competição será contra o Juazeirense na quarta-feira (15/01), às 21h45 (horário de Brasília), fora de casa.

Vale destacar que os mandos de campo ainda não foram definidos, pois aguardam laudos técnicos para realização. O andamento do torneio estadual seguirá o mesmo do ano passado, com partidas somente de ida, onde os quatro primeiros se classificam para a semifinais.

Tabela básica do Baianão 2020

1ª rodada - Juazeirense x Bahia - 15/01 às 21h45

2ª rodada - Bahia x Vitória da Conquista - 19/01 às 16h

3ª rodada - Bahia de Feira x Bahia - 22/01 às 21h45

4ª rodada - Bahia x Jacuipense - 02/02 às 16h

5ª rodada - Jacobina x Bahia - 05/02 às 21h45

6ª rodada - Vitória x Bahia - 01/03 às 16h

7ª Rodada - Bahia x Doce Mel - 08/03 às 16h

8ª rodada - Atlético de Alagoinhas x Bahia - 25/03 às 21h45

9ª rodada - Bahia x Fluminense de Feira - 29/03 às 16h

Agora resta esperar se o início do 2020 do Tricolor de Aço será o prenúncio de uma boa campanha no ano que vem.