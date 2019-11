Sonhando com a Libertadores, Goiás e Bahia se enfrentam no Serra Dourada

Na tarde deste domingo (24), Goiás e Bahia se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

É o típico jogo que promete emoção aos seus torcedores, isso porque dependendo da equipe que sair com o triunfo, acontecerá uma dança nas cadeiras e as atuais posições vão se inverter. O confronto é direto para garantir uma vaga na Sul-Americana e, quem sabe, buscar a Libertadores 2020. No momento, um ponto separa o Bahia do Goiás. Os donos da casa ocupam a 11° posição com 43 pontos, enquanto os visitantes estão em nono, com 44.

Lembrando que com a vitória do Flamengo neste sábado por 2 a 1 no River Plate na final da Libertadores, abriu uma nova vaga contando com o Athletico, campeão da Copa do Brasil, o G-6 acabou virando G-8.

O árbitro selecionado para comandar a partida é integrante do quadro de arbitragem da FIFA, o mineiro Ricardo Marques Ribeiro. Ele terá o auxílio dos conterrâneos Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira. Já no VAR teremos o também mineiro Emerson de Almeida Ribeiro.

Goiás conta com retorno do atacante Michael

O Goiás vem completo para campo e busca o apoio de sua torcida para triunfar nesta tarde. Vindo de três rodadas sem vencer, o Esmeraldino quer os três pontos para dar a volta por cima e assegurar sua vaga na Copa Sul-Americana.

O retorno do atacante Michael que cumpriu suspensão, deixa o técnico Ney Franco mais tranquilo. No entanto, existe uma dúvida em relação a escalação na lateral esquerda, isso porque Jefferson sentiu dores após o jogo contra o Vasco.

Provável Escalação do Goiás: Tadeu, Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson (Marcelo Hermes), Gilberto, Léo Senna, Thalles, Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Mudança no trio de ataque do Tricolor

O Bahia visita o Esmeraldino disposto a reencontrar o caminho da vitória e iniciar sua recuperação. Vindo de sete rodadas sem vencer, sendo quatro derrotas e três empates, o Tricolor precisa dos três pontos para continuar em busca do sonho de retornar para a Libertadores.

O atacante Artur recém chegado da seleção Sub-23 está fora da partida, devido dores ele foi vetado pelo departamento médico. Sendo assim, o técnico Roger Machado tende a ser criativo para adaptar o ataque, Élber tende a ser o substituto.

Provável Escalação do Bahia: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés, Gregore, Ronaldo, Março Antônio (Guerra), Artur Caike, Élber e Gilberto.