Na Ressacada, Fluminense visita Avaí para se garantir na Série A

Avaí e Fluminense se enfrentam neste domingo (01), na Ressacada, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão é lanterna da competição, com 18 pontos e já está rebaixado para a Série B, enquanto o Tricolor é o 15º colocado, com 41 pontos, e está próximo de garantir a permanência na elite.

Ao todo, foram 18 jogos entre as equipes, com vantagem para os cariocas, com dez vitórias, contra cinco do Avaí. Além disso, foram três empates. A última partida ocorreu em 02 de setembro, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão deste ano. Os catarinenses venceram por 1 a 0. João Paulo marcou o gol da partida.

O trio de arbitragem vem do Rio Grande do Norte. Daniel Nobre Bins comanda a partida. Seus auxiliares serão Lúcio Beiersdorf Flor e André da Silva Bitencourt. O responsável pelo árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo.

Avaí terá novidades na escalação

O Leão da Ilha foi o primeiro clube a ser rebaixado para a Série B, ano que vem. E mesmo que vença as últimas três partidas que faltam, terminará a competição em último lugar. A última vitória da equipe na competição foi na 20ª rodada, quando bateu o Atlético-MG por 1 a 0, em casa.

Para a partida deste domingo, as novidades são os jovens Ramon e Marcinho, que ganham a primeira chance no profissional. Os dois treinaram, inclusive, na equipe titular e devem começar jogando.

Ramon substitui Igor Fernandes na lateral-esquerda, enquanto Marcinho assume a vaga de Luanderson. As baixas são Pedro Castro, machucado, e Matheus Barbosa, multado após gesto obsceno e expulsão na derrota para a Chapecoense.

A provável escalação é: Vladimir, Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Ramon; Marcinho, Wesley e Richard Franco; João Paulo, Caio Paulista e Jonathan.

Fluminense chega desfalcado para a partida

Após os últimos resultados, o Tricolor viu o perigo do rebaixamento se afastar e uma vitória garante a equipe na Série A e, de quebra, pode colocar a equipe na zona de classificação para a Sul-Americana. Nas últimas três partidas, empate em 1 a 1 com o Atlético-MG e vitórias por 1 a 0 sobre CSA e Palmeiras.

Com desfalques importantes, o técnico Marcão promoveu quatro mudanças no time titular. As ausências são o meia Ganso, lesionado, o zagueiro Digão e o meia Daniel, os dois últimos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Nenê será o substituto do camisa dez do Tricolor, enquanto Luccas Claro ocupa a vaga do capitão da equipe na zaga e Guilherme completa o meio de campo. Além disso, Yuri retorna ao time após cumprir suspensão na última partida. Já o meia João Pedro voltou a ser relacionado e deve começar no banco.

A provável escalação é: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Luccas Claro e Caio Henrique; Yuri, Allan, Guilherme e Nenê; Marcos Paulo e Yony González.