Na busca por vaga na Libertadores, Goiás e Fortaleza duelam no Serra Dourada

Garantidos na Série A e sonhando com a principal competição do continente! É desta forma que Goiás e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, no Serra Dourada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Equipes estão coladas na classificação e vêm de resultados positivos.

No meio da semana, o Verdão superou o Internacional no Beira Rio, enquanto o Leão bateu o Santos na Arena Castelão. Neste momento, a equipe do Centro-Oeste ocupa a 9º colocação e soma 49 pontos. O Fortaleza, por sua vez, vem logo em seguida, com 46.

Embalado e desfalcado

Sem perder há três partidas, o Goiás aposta no fator casa para superar o Fortaleza. Para o jogo desta tarde, o técnico Ney Franco tem duas dúvidas na escalação. No sistema defensivo, o lateral Jefferson ainda se recupera de dores musculares. Alan Ruschel, que foi titular contra o Inter, será mantido na equipe.

A outra incógnita é no meio-campo. Yago Felipe voltou a sentir o ombro e ainda não tem presença garantida no time. Thalles deve ser o substituto. Logo, o Goiás deve entrar em campo com a seguinte formação: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel (Jefferson); Gilberto, Léo Sena e Thalles (Yago Felipe); Leandro Barcia, Rafael Moura e Michael.

Tudo em paz

O Fortaleza embarcou para Goiânia com muita tranquilidade. Agora, o principal objetivo da equipe de Rogério Ceni na competição é aproveitar uma das vagas nas competições internacionais, seja Libertadores ou mesmo a Sul-Americana, que está mais próxima.

O treinador tricolor tem apenas um desfalque para enfrentar o Goiás. Trata-se do volante Felipe, que cumpre suspensão automática. Assim, o Leão deve ir a campo com: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos; Araruna e Nenê Bonilha; Edinho, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista.