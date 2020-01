Umbro é a nova fornecedora do Fluminense e retira Under Armour do futebol brasileiro

O Fluminense é o oitavo clube no Brasil a vestir os uniformes da Umbro. Em acordo confirmado nesta quinta-feira (12), o Tricolor das Laranjeiras terá sua nova linha de materiais produzidos pela marca inglesa a partir de março de 2020.

A exemplo de Athletico-PR, Avaí, Chapecoense, Cruzeiro, Grêmio, Sport e Santos, a Umbro estampará sua marca como fabricante de uniformes do Fluminense. Deixando de lado a antiga fornecedora, Under Armour, a tradicional empresa chega no Tricolor pela primeira vez em meio aos 117 anos do clube.

Para o Diretor de Marketing da Umbro, Paulo Mündel, a globalização da marca reúne uma parceria com a tradicional equipe carioca.

"Estamos muito felizes por ter o Fluminense ao nosso lado e, certamente, faremos de tudo para trazer o melhor a uma das torcidas mais tradicionais do país. Estamos trabalhando duro para desenvolver um novo uniforme, recheado de elementos que reforçam a grandeza deste clube cheio de glórias.”

Oriundos de Manchester, a Umbro se destaca por estar presente há mais de 95 anos nos negócios do futebol. Historicamente a empresa já patrocinou grandes clubes do futebol mundial, e nos dias atuais está presente em 86 times profissionais e mais oito seleções.

De acordo com o Presidente do clube, Mário Bittencourt, o acordo permitirá ao Fluminense uma maior presença em todo o Brasil.

"A Umbro coloca mais de 4 milhões de produtos anualmente no mercado e, com isso, teremos uma boa representação do nosso escudo em peças oficiais, chegando a milhares de pontos de vendas em todo o Brasil. É com muita alegria que anunciamos a Umbro como nossa fornecedora de material esportivo."

Previsto para março do ano que vem, o contrato que ainda não tem seu tempo de compromisso e valores divulgados, vestirá as linhas 1, 2 e 3, além de uniformes de treinamentos e de goleiros. Descartando dois clubes em um curto período, a Umbro retira a Under Armour do mercado brasileiro, pois desde julho já tem vínculo com o Sport Recife.