Matheus Ribeiro é reforço da Chapecoense, que cede atleta da base ao Santos

Após a venda do atleta Bruno Pacheco para o Ceará, a Chapecoense voltou ao mercado em busca de um lateral-direito. O alvo foi Matheus Ribeiro, que pertence ao Santos. Aos 26 anos, o atleta chega ao Verdão do Oeste por empréstimo até o final do ano.

Natural de Erechim, cidade que fica a pouco menos de 100km de Chapecó, Matheus Ribeiro teve recente passagem pelo Figueirense. O atleta retornou para o Santos no início de 2019, após um pedido de Jorge Sampaoli, mas não teve sequência com o treinador. Além do Furacão, o lateral também já teve passagens pelo Atlético-GO e Puebla-MEX.

O Peixe ficará responsável por pagar parte do salário do lateral, que tem vínculo com o clube até dezembro de 2020. Por outro lado, a Chape emprestará um atleta da base alviverde, com valor de compra fixado. O nome do jogador envolvido na negociação ainda não foi divulgado.