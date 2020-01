Sem clube definido, Sidão publica foto com camisa do Orlando City e torcedores comemoram 

Na última quarta-feira (01), Sidão visitou o estádio do Orlando City e publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram segurando uma camisa do clube estadunidense. Sem clube após não renovar com o Vasco, muitos torcedores acharam que o goleiro estava divulgando o seu novo destino e comemoram.

Reprodução / Instagram

Entretanto, este foi um grande equívoco. O goleiro está apenas curtindo o seu período de férias com a família. Não há nenhuma oficialização por parte do Orlando, Major League Soccer ou pelo próprio atleta. Provavelmente o goleiro divulgará o seu acerto com o Goiás em breve, afinal, já está resgistrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apenas dois brasileiros foram contratados pelo City nesta janela de transferências, são eles: Junior Urso, ex-Corinthians, e Antônio Carlos, que foi emprestado pelo Palmeiras. Ambos os jogadores se juntaram aos veteranos Ruan Teixeiras e Robinho; contratados na temporada passada.