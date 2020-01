Na montagem do elenco para 2020, Vasco conta com retorno de jogadores emprestados

Em meio às dispensas recentes que o Vasco da Gama promoveu em seu elenco, oito jogadores retornam à São Januário para definir seus respectivos futuros. Dentre os nomes, a promessa Lucas Santos e o goleiro Jordi devem ganhar espaço no novo plantel de Abel Braga.

Com o fim de seus antigos vínculos, Gabriel Félix, Jordi, Luiz Gustavo, Rafael Galhardo, William Maranhão, Guilherme Costa, Lucas Santos e Caio Monteiro momentaneamente são jogadores do Vasco, apesar de não terem garantia de defender o cruzmaltino em 2020.

A situação mais próxima de ser definida é do goleiro Jordi. Após 29 partidas no Brasileirão pelo CSA, o arqueiro foi um dos destaques do time alagoano, e tem o aval de Abel para completar o elenco, que tem Fernando Miguel titular para a posição.

Emprestado por três meses ao CSKA Moscou/RUS, o meia atacante e vice-campeão da Copinha em 2019, Lucas Santos, está de volta ao Vasco. Sem grandes oportunidades na Rússia, Lucas deve integrar o elenco inicialmente, caso o treinador não tenha intenções de emprestá-lo novamente.

No entanto, o restante dos nomes citados não devem ter futuro no clube. Luiz Gustavo inclusive, tem uma extensão com o Guarani avançada, e deve permanecer no Bugre em 2020. Rafael Galhardo e William Maranhão contam negativamente com a insatisfação da torcida e devem ser negociados, enquanto Gabriel Félix, Guilherme Costa e Caio Monteiro novamente devem ser emprestados para ganhar mais rodagem.