Red Bull Bragantino anuncia contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras

O Red Bull Bragantino anunciou na última quarta-feira (8), a contratação do atacante Artur. Recém promovido à Série A, o Bragantino agora conta com mais um jogador em seu elenco. Artur assinou um contrato de cinco anos com o clube paulista e chega do Palmeiras, com um custo de 27 milhões de reais.

Artur tem 21 anos e foi revelado pelo Palmeiras, mas pouco jogou pelo clube, somando apenas 10 partidas disputadas pelo alviverde. Ele foi, em 2017, emprestado para o Novorizontino e para o Londrina, onde conseguiu destaque na Série B daquele ano. Em 2018 ficou no elenco palmeirense, mas pouco foi usado. E 2019, jogou pelo Bahia, onde fez 55 jogos e marcou 10 gols, conseguindo destaque no Tricolor.

“Sempre levarei esse clube e essa torcida apaixonada no meu coração. Recebi muito carinho durante esse período e vou guardar para sempre no meu peiro. Vocês me fizeram entender o que é jogar com a alma, com o coração na ponta da chuteira. Por muitas vezes, a paixão tomava conta e decidia os jogos. Essa é a definição do que é ser Palmeiras”, disse o atacante em seu Instagram, comunicando sua saída do clube.

Artur é a quinta chegada do Braga, se juntando a Alerrando, Matheus Jesus, Luan Cândido e Leonardo Realpe. Mas já saíram três jogadores, Anderson Marques, Rafael Carioca e Thiago Ribeiro, além do técnico Antônio Carlos Zago.

O Massa Bruta ainda tenta mais contratações. Thonny Anderson, do Grêmio, Cleiton do Atlético Mineiro e Walce, do São Paulo, são alguns dos jogadores que despertam interesse do Bragantino.

Confira aqui o anuncio do Braga em seu twitter oficial: