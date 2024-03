Na noite desta quarta feira (14), o Redbull Bragantino empatou com o Botafogo pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Com o agregado de 3 a 2 para a equipe carioca, o time comandado por Fábio Matias avançou de fase e segue vivo na competição. O treinador da equipe de Bragança realizou a coletiva de imprense pós jogo e falou sobre o que faltou para a equipe sair vencedora.

"O Botafogo foi a equipe que foi qualificada nesta eliminatória, e estou muito orgulhoso com o grupo e a forma que jogamos em particular. O futebol é feito de resultados, e são esses os mesmos resultados que ficam para a história, mas aquilo que nós fizemos nas duas eliminatórias em termo de jogo jogado, daquilo que o futebol foi praticado, e daquilo que foi a forma como jogamos, e eu acho que hoje ainda a equipe fez tudo para ganhar, o que faltou no primeiro jogo no Rio. Esses detalhes fazem a diferença, e esses detalhes quais foram, três gols de um mesmo jogador em um momento muito bom, hoje acho que praticamente ninguém vi-o dentro de campo mas acabou por estar neste momento de decisão, e esses detalhes tem a ver com aquilo que nós podemos fazer e não fizemos."

Falta de gols

"Se nós não tivessemos esse volume, eu ficaria muito preocupado, mas temos chegada, temos volume, temos ocasiões claras, agora falta ter um pouco mais de tranquilidade nesta ultima chegada, um pouco mais de seriedade quando é momento de decisão, mas fora isso eu não vejo outra coisa, a forma como chegamos e a forma como tentamos fazer os gols foi dentro daqueles muitos bons jogos que fizemos no ano passado, foi isso que eu vi, foi isso que eu senti, e o que falamos no intervalo foi sobre o orgulho."

Após o resultado negativo contra o Alvinegro, o goleiro Cleiton lamentou a queda precoce na Liberta e falou sobre a nova eliminação em um mata-mata.

“Mais um mata-mata que a gente fica de fora. Ainda temos muito o que aprender. Saber jogar fora de casa e aproveitar as oportunidades. Infelizmente hoje custou nossa classificação para a Libertadores.”