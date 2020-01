Com chegada de Hudson, Fluminense sinaliza preferência ao São Paulo pelo meia Wallace

O Fluminense garantiu um acordo com o São Paulo pelo empréstimo do volante Hudson, de 31 anos na última quarta-feira (8). No entanto, um dos pedidos do Tricolor Paulista é a preferência da compra do meia Wallace, titular nesta Copinha no time treinado por Eduardo Oliveira.

Como fica?

Em caso de oferta pela promessa de 18 anos, o Fluminense terá de apresentar a proposta inicialmente para o São Paulo, que terá a opção de cobrir e ficar com Wallace. O jogador tem contrato até 2021 e tem seu passe avaliado em 30 milhões de euros para o exterior (R$136 milhões).

Campeão carioca sub 17 em 2018, Wallace surge da mesma geração de João Pedro, hoje no Watford, e Marcos Paulo, que integra o elenco profissional de Odair Hellmann.

Caso Hudson

Já no Rio de Janeiro, o volante está acertando seus últimos detalhes junto do clube. Liberado por Fernando Diniz, Hudson reeditará a dupla com Henrique, por onde jogou junto em 2017, quando defenderam o Cruzeiro.