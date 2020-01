Classificados no Grupo 7, Internacional e Capivariano ficam no empate sob forte chuva

Sob forte chuva, Internacional e Capivariano disputaram partida válida pela última rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o gramado em más condições de jogo, as equipes não saíram do 0 a 0 no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães.

As equipes já entraram em campo classificadas, com 6 pontos somados na duas primeiras partidas. Pelo saldo de gol, o Colorado ficou com a liderança do grupo.

Na primeira etapa quase não saiu futebol. A chuva intensa prejudicou o gramado e fez com que as equipes pouco criassem. O time gaúcho arriscou na bola parada e nas finalizações de longe, mas não conseguiu colocar a bola no gol. Já o Capivariano assustou com boa jogada aos 42, que parou nas mãos do goleiro.

Começando atrasada por conta da chuva, a segunda etapa foi ao mesmo estilo da primeira. As equipes pouco conseguiram criar com as condições encontradas. O Capivariano levou perigo em cobranças de falta no minuto inicial, enquanto o Colorado colocou uma bola na trave aos 25 minutos.

Classificados para a próxima fase, os times já têm adversários definidos. O Inter enfrenta o Volta Redonda, enquanto o Capivariano joga com o Desportivo Brasil.