Com gol no último lance, Confiança estreia no Estadual ao vencer arquirrival Sergipe

Pela primeira rodada do Campeonato Sergipano, Confiança e Sergipe realizaram o primeiro Clássico Maior do ano, na Arena Batistão. As duas equipes esperam voltar a conquistar o estadual, já que na temporada passada, o Frei Paulistano foi o grande campeão.

Dragão abre o placar, mas cede empate

Precisando de uma boa campanha no campeonato para garantir um calendário maior para a próxima temporada, já que esse ano jogará apenas o estadual, a equipe do Sergipe iniciou melhor o jogo, com boas trocas de passes.

Contudo, foi o dragão que primeiro tirou o zero do placar. Aos 24 minutos, após falta cobrada por Thiago Ennes, o zagueiro Nirley cabeceou para o fundo do gol. Em vantagem no placar, a equipe do confiança voltou a assustar mais duas vezes, mas o goleiro Marcão salvou os colorados.

Já no fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, Ítalo tentou jogada individual e perdeu a bola ainda no campo de defesa. Aproveitando o espaço deixado pela zaga do Dragão, Anselmo Tadeu finalizou para empatar o jogo, 1 a 1 no Batistão.

Ítalo se redime e salva o Dragão

O jogo se encaminhava para um empate entre as equipes, com um segundo tempo morno e de poucas chances para ambas as equipes. Entretanto, aos 48 minutos, após forte cobrança de lateral para dentro da pequena área, Ítalo, que havia perdido a bola no gol do Sergipe, recolocou o Dragão em vantagem e deu números finais a partida.

E agora?

Após a vitória no derby sergipano, o Confiança volta a campo no dia 18, contra a equipe do Frei Paulistano pela segunda rodada do campeonato estadual. No dia seguinte, será a vez do Sergipe buscará a recuperação contra o Boca Júnior.