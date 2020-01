Boavista goleia Macaé e assume liderança do Grupo A do Campeonato Carioca

Sem poder usar o seu estádio, o Moacyrzão, por falta de laudos e condições, o Macaé mandou o jogo em Bacaxá. Curioso é que o Estádio Elcyr Resende é do Boavista, adversário desta quarta-feira (22) do Alvianil Praiano. Já acostumado com o ambiente e gramado, o "visitante mandante" não tomou conhecimento do rival e venceu a partida por 3 a 0.

Com dois gols de Michel e um de Tartá, o Verdão de Saquarema assumiu a liderança do grupo A do Carioca com 4 pontos. Já o Macaé estaciona com 1 ponto no grupo B. As equipes agora aguardam o restante da 2ª rodada.

Ritmo de treino

Ignorando o fator mando de campo o Boavista mostrou desde o começo quem é o verdadeiro dono da casa. Logo aos 23 minutos Michel abriu o placar após assistência do experiente volante Fernando Bob. O Macaé assustou com uma bola na trave, mas de resto amplo domínio do time de Saquarema.

Na segunda etapa Tartá aproveitou falha do goleiro Jonathan e só empurrou a bola para as redes com o gol aberto. O gol deixou o Boavista mais tranquilo ainda na partida. Aos 19 minutos, Michel novamente marcou e deu números finais a partida. Com ótima vantagem no placar a torcida do Verdão gritou "olé" com a posse de bola esperando o tempo passar.

Na próxima rodada, o Boavista será mandante, mas não jogará em casa: encara o Vasco, sábado (25), às 19h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Já o Macaé visita o Botafogo no dia seguinte, domingo (26), às 19h, no Nilton Santos.