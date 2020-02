Vai começar! Kindermann e Vitória abrem disputa do Campeonato Brasileiro Feminino 2020

Com maior visibilidade e a obtenção diária e gradativamente de maior reconhecimento por parte da população, o Campeonato Brasileiro Feminino de 2020 tem como principal objetivo abrir ainda mais as atividades do gênero na modalidade. A competição de maior destaque no Brasil começa na tarde deste sábado (8), com o duelo entre Avaí/Kindermann e Vitória, a ser disputado no Estádio Municipal Doutor Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador/SC, a partir das 15 horas.

O grande objetivo das equipes é surpreender para obter vagas em competições internacionais. Nas seis edições anteriores, o título ficou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Respectivamente representantes do Sul e do Nordeste, as equipes têm ciência do nível ampliado da dificuldade, mas afirmam ampla motivação para ter um ano brilhante.

O Avaí permaneceu em parceria com o Kindermann para o ano de 2020 e ainda qualificou seu elenco. Mais uma vez sob o comando do experiente Jorge Barcellos, com passagem pela Seleção Brasileira, a equipe tem a goleira Bárbara, titular na Copa do Mundo de 2019, como uma das principais jogadoras, assim como a atacante Letícia Amador, melhor do país em 2018.

“O calendário do Campeonato Brasileiro este ano começa mais cedo, por isso a nossa preparação também começou mais cedo. Como a maioria das atletas do ano passado renovaram, elas já voltaram este ano sabendo o método que trabalhamos aqui e muito mais entrosadas. Além disso, contratamos alguns reforços que serão importantes para termos um time completo, sem nenhum desfalque. O trabalho tem sido de entrosar o time, e corrigir erros”, disse Jorge Barcellos.

Se o clube catarinense optou por manter uma base para dar sequência ao que é feito nos anos anteriores, o Vitória também fez o mesmo. O técnico Lucas Grillo tem no plantel atletas mais jovens, destaques tanto do Brasileirão 2019 no profissional como nas categorias de base, a exemplo do Sub-16 e Sub-18. As Leoas da Barra terminaram o último Brasileiro na nona posição, o melhor desempenho de um clube nordestino na história e querem repetir a façanha com uma campanha ainda mais destacável.

Avaí/Kindermann x Vitória – Campeonato Brasileiro Feminino 2020, rodada #1

Estádio Municipal Doutor Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador/SC – 15h deste sábado (8)

Arbitragem principal – Gustavo Ervino Bauermann (CBF/SC)

Árbitras assistentes – Deise Genoefa Bellaver (CBF/SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (CBF/SC);

Quarto árbitro – Evandro Tiago Bender (CBF/SC)