Santos derrota o Iranduba fora de casa no Brasileirão Feminino

Na noite desta quinta-feira (13), o Iranduba recebeu o Santos pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e perdeu com o placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Jaque, que fez contra, Ketlen e Cristiane.

Com a vitória, as Sereias da Vila permanece 100%, junto com Ferroviária, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, mas com vantagem no saldo de gols. O Iranduba, que tinha goleado na primeira rodada, caiu da segunda para oitava colocação.

Primeiro tempo

Apesar do Iranduba ter a primeira chance da partida, com Érica, quem dominou as ações da primeira etapa foram as visitantes. Diante de uma zaga inexperiente, as Sereias marcaram duas vezes em intervalo de três minutos.

Aos 28', Bia Menezes cobrou falta rasteira pela ponta esquerda, a bola quicou na área e bateu em Jaque, que acabou marcando contra. Três minutos depois, Jaque levou a pior numa dividida e saiu de campo para ser atendida. O Santos, com um a mais, cobrou nova falta e Cristiane ajeitou sem intenção para Ketlen ampliar.

Segundo tempo

O técnico do Iranduba, Cavalo, tentou inovar tirando a volante Jaque, que estava mal na partida, para entrar a atacante Fabíola. Na prática, o time não conseguiu ser tão ofensivo ao ponto de levar perigo ao gol de Michelle.

O Santos veio bem acomodado com o resultado da primeira etapa e quase nem saia para o contra-ataque. Mesmo assim, o terceiro gol santista saiu com Cristiane, já aos 84'.

Sequência de partidas

O Iranduba volta a campo no domingo contra o São José, que perdeu os dois jogos que disputou até aqui. Já na segunda-feira, o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro.