Pela liderança isolada, América-MG encara Tombense em duelo de invictos

O confronto da tarde deste sábado (29) tem ares de decisão e script bem desenhado. O jogo entre América-MG e Tombense, às 16h, abre a 7ª rodada do Campeonato Mineiro, e o Estádio Independência será palco de um duelo de dois times invictos e de melhores campanhas: o melhor ataque, contra a melhor defesa.

O Coelho é o vice-líder do Estadual, com 14 pontos, enquanto o Gavião Carcará soma os mesmos 14 pontos, mas leva a melhor no critério de desempate saldo de gols, 9 contra 7. O triunfo pode valer a liderança isolada da competição para uma das equipes.

América-MG de olho na artilharia do Mineiro

O técnico Lisca teve 12 dias de treinamentos para implementar a sua filosofia de trabalho e conhecer melhor o elenco com a pausa no Carnaval. Mesmo com três jogadores na artilharia do campeonato, o foco era ajustar o ataque e corrigir o último terço. Nos últimos três jogos, foram duas vitórias e um empate.

Para o jogo, Lisca deve manter a equipe que atuou diante do Coimbra. Matheusinho não vai para o jogo, o meia se recupera de um lesão no tornozelo esquerdo e cumpre a etapa de transição física, porém, voltou a sentir dores no treino da quarta-feira e será preservado até o fim da recuperação. Ademir segue como titular. Não há jogadores suspensos.

Provável time do América-MG: Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Felipe Augusto, Ademir e Rodolfo. Técnico: Lisca.

Com três desfalques, Tombense visa triunfo fora de casa

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 0, em jogo adiado da 2ª rodada, o Tombense assumiu a liderança do Estadual. E com o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, contra os três times da capital resta o confronto com o América-MG. Com poucas mudanças nas escalações até a sexta rodada, a equipe de Tombos tem desfalques importantes.

O zagueiro Admilton e o meia Marquinhos cumprem suspensão, e o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo João Paulo, que sofreu um estiramento grau um na coxa esquerda no início da semana. João Renato é o provável substituto na zaga, Manoel na lateral-esquerda e Gabriel Lima no meio-campo são as opções de Eugênio Souza.

Provável time do Tombense-MG: Felipe Garcia, David, João Renata, Matheus Lopes, Manoel; Rodrigo, Ibson, Gabriel Lima, Cássio Ortega, Rubens, Maycon Douglas. Técnico: Eugênio Souza

Histórico de confrontos

Confronto equilibrado define a história de América e Tombense, foram sete duelos, duas vitórias do Coelho, duas vitória do Gavião Carcará e três empates. O América marcou 5 gols e sofreu 6. Na última partida entre as equipes, o Alviverde venceu por 2 a 1, no ano passado.

Arbitragem

O dino do apito é Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira.