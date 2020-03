No Recife, Tite elogia energia da torcida: ''Sei da força que o torcedor pernambucano tem''

A Seleção Brasileira se prepara para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bolívia, no próximo dia 27, às 17h, na Arena de Pernambuco. O técnico Tite, junto com o coordenador Juninho Paulista, diretor de competições da CBF, Manuel Flores e com o diretor de Seleções, Vinicius Rodrigues, estiveram presentes em uma coletiva de imprensa na sede de Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Manuel Flores comentou o motivo pela escolha do local: ''Recife não foi escolhida por acaso. É uma cidade que sempre nos apoia e nos abraça. Esperamos casa cheia, então chamamos a torcida pernambucana para comparecer em peso e dar essa força para nossa equipe nesse início de caminhada.''

''Recife traz uma energia muito forte'', disse Tite em relação aos torcedores. “Já enfrentei o Santa Cruz aqui pela Portuguesa quando ainda era jogador, depois joguei várias vezes contra o Náutico e o Sport como técnico e sei da força que o torcedor pernambucano tem. O estádio chega a tremer. Ficarei feliz em ter esse apoio ao nosso favor desta vez.”

Em Pernambuco, o técnico Tite disputou apenas um jogo no comando da Seleção Brasileira. O empate em 2 a 2, no dia 25 de março de 2016, contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Em 1993, o estádio do Arruda, foi palco da goleada por 6 a 0 contra a mesma Bolívia.

A Seleção Brasileira treinará na Ilha do Retiro nos dias 23 e 24 e o segundo dia, será aberto ao público, às 16h30, e irá receber cerca de 10 mil torcedores. A entrada será 2kg de não perecíveis. Mais próximo do confronto, o treino será na Arena de Pernambuco, nos dias 25 e 26.

A venda dos ingressos serão feitas a partir das 10h, da quarta-feira (11) no site oficial das Eliminatórias. Por CPF, serão permitidos apenas seis bilhetes. Os preços variam de R$40 (meia) e R$ 300,00 (camarote).