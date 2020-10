Preocupado com Z-4, Bahia faz duelo nordestino contra embalado Sport

Na noite deste domingo (4), o Bahia enfrenta o Sport, às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta ocasião, o mandante está na 16ª posição da tabela com 12 pontos, um ponto a mais que o primeiro do Z4, Coritiba. Para o Sport, o cenário é totalmente diferente, estando na oitava posição com 17 pontos, um ponto a menos que o primeiro da zona da Pré-Libertadores, Flamengo.

O retrospecto entre as equipes é favorável ao Bahia, que apesar de estar numa situação complicada na tabela, diferente do visitante Sport. Em 50 partidas, venceu 23 vezes, empatou 15 e perdeu 12 vezes para o Sport.

Bahia tem a chance de escapar do Z4

Com dores no pé, o meia Rodriguinho ainda é dúvida para a partida, tendo desfalcado a equipe no triunfo sobre o Botafogo, na última quarta-feira, por 2 a 1, no Engenhão. A ausência do meia é uma grande dor de cabeça para o técnico Mano Menezes, que poderá contar com a presença de Marco Antônio como substituto do camisa 10 caso a ausência seja confirmada.

No entanto, o Esquadrão de Aço poderá ter o retorno de Élber, o camisa 7 foi substituído pelo atacante Clayson na última rodada contra o Botafogo, tendo ficado no banco de reservas e entrado no segundo tempo para fazer o segundo gol do Bahia. O zagueiro Anderson Martins, regularizado, vira mais uma opção para o Mano no banco de reservas.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Ramires, Rodriguinho (Marco Antônio); Gilberto, Clayson. Técnico: Mano Menezes.

Sport quer acumular mais pontos

Uma das ausências do Sport de Jair Ventura, será o atacante Rogério, que pertence ao Esquadrão e foi emprestado ao Leão da Ilha até maio de 2021, quando terminar, ele poderá assinar contrato com qualquer outro clube. No entanto, há uma cláusula que o impede de enfrentar o seu clube de origem.

Além dele, o volante Betinho, com desconforto cardiorrespiratório, também está vetado da partida. O mesmo vale para Alê Santos, que trata de desequilíbrio muscular. O lateral-direito Raul Prata, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander; Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves, Lucas Mugni; Hernane, Marquinhos (Jonatan Gomez). Técnico: Jair Ventura.

