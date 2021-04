Invicto há quatro jogos, Athletico encara desconfortável São Paulo

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam às 16h deste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão 2020. Na Arena da Baixada, o Tricolor entra como líder, com 56 pontos, e o Furacão ocupando a 11ª colocação, com 38. Enquanto os paulistas brigam pelo título, os paranaenses querem, acima de tudo, extinguir de vez as chances do rebaixamento à segunda divisão nacional.

Para logo mais, o Rubro-Negro se agarra no bom momento. Sem perder há quatro partidas, o Athletico venceu RB Bragantino (1 a 0), Vasco (3 a 0) e Botafogo (2 a 0) antes de empatar na rodada passada com o Coritiba (0 a 0). Contra o líder da competição, o desejo do técnico Paulo Autuori é manter a boa organização defensiva — também são partidas sem levar gol.

No outro lado do confronto, o São Paulo queimou a gordura que tinha na liderança e já acumula duas derrotas seguidas no Brasileirão (4 a 2 para o RB Bragantino e 1 a 0 para o Santos) e passa período de desconforto. Isso fez com que a vantagem de sete pontos para o vice-líder caísse para apenas três, por isso a importância do triunfo nesta rodada, mesmo que atue fora de casa.

AO VIVO: acompanhe o pré-jogo e todos os lances de Athletico x São Paulo aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Athletico com desfalques importantes

Paulo Autuori tem alguns desfalques para enfrentar o São Paulo: Márcio Azevedo (lateral-esquerdo), Erick (volante), Léo Cittadini (volante) e Lucho González (meia), todos os quatro com problemas físicos. Assim, o Athletico terá Abner no lado esquerdo da defesa e Richard fazendo dupla de volantes com Christian. A notícia boa está no setor ofensivo pois Nikão e Kayzer voltam de suspensão e tornam a ser os dois atacantes responsáveis por balançar as redes são-paulinas. Quem também aparece na lista de relacionados é o atacante Vitinho, que não atua há quase cinco meses e voltou a treinar com o elenco somente em dezembro.

Provável escalação do Athletico: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Fernando Canesin (Bruno Leite) e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

São Paulo sem Luciano

Fernando Diniz não terá outra vez o atacante Luciano. Ainda em recuperação de lesão, o jogador nem sequer viajou a Curitiba. Ele ficou fora das últimas três partidas, contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e Bragantino e Santos, no Brasileiro. Tchê Tchê deve ser o titular do ataque ao lado de Brenner. Além de Luciano, o Hernanes também é ausência por ter testado positivo para Covid-19. Por outro lado, o zagueiro Bruno Alves, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição para formar dupla com Arboleda.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Tchê Tchê e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO);

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO);

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO);

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).