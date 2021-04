Lucão comemora boa temporada no CRB e espera manter bom desempenho

Titular do CRB e vivendo um grande momento no clube alagoano, o atacante Lucão destacou o crescimento que teve durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, isso foi consequência de um trabalho forte que fez ao longo da temporada que passou.

“Estou vivendo um grande momento e feliz com tudo que tem acontecido comigo nos últimos meses. Fiz um trabalho forte para que pudesse estar 100% e em alto nível em todos os jogos. Estou muito feliz com essa evolução", falou.

O jogador ainda falou sobre a expectativa de fazer um grande 2021.

"Esse ano de 2021 tem tudo para ser diferente para todos. Vou trabalhar muito para que nesta temporada as coisas melhorem ainda mais para mim individualmente. Vou me empenhar ao máximo por isso", concluiu.