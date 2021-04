Victor Paraíba projeta evolução do CSA na próxima temporada

No CSA há alguns anos, o atacante Victor Paraíba destacou a perspectiva do clube para a temporada 2021. Segundo o jogador, revelado nas divisões de base do Azulão, a meta é fazer um grande ano, de títulos e vitórias importantes.

“Nosso grupo vai trabalhar muito para que esse ano de 2021 seja especial para o clube. Temos que manter a mesma intensidade da última temporada para atingirmos nossos objetivos ao longo da temporada”, disse o jogador.

Segundo Paraíba, a base do elenco alagoano é muito forte e isso pode fazer a diferença.

“Nós temos uma base muito forte, sólida e isso faz a diferença. O grupo vai trabalhar para evoluir ao longo das próximas semanas", finalizou.