Melhores momentos de Sport 0x0 Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Publicidade
ENCERRAMOS POR AQUI
MELHORES MOMENTO DA PARTIDA
CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS
PANORAMA DA PARTIDA
49' APITA O ÁRBITRO
45' SUBIU A PLACA
40' QUE ISSO
39'
38' MUDANÇAS NO MASSA BRUTA
Saem: Ytalo e Morato
38'
Entram: Ricardinho e Mikael
36'
33' LONGE DO GOL
30'
25' ESPAAALMA LUAN POLLI
24' MUDANÇAS NO BRAGA
Saem: Cuello e Eric Ramires
22'
18' OUSADO
17' MUDANÇAS NO SPORT
Entram: Luciano Juba e Márcio Araújo
14'
13' PERDEEEEU
9' CARTÃO AMARELO
8' SERIA UM GOLAÇO
8'
5'
5'
4'
4'
2' UUUHH
0' JÁ TEM JOGADOR NO CHÃO
0' APITA LEANDRO PEDRO VUADEN
EQUIPES VOLTANDO
ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO
Finalizações: 1 - 12
Posse de bola: 31% - 69%
Passes: 144 - 307
Faltas: 4 - 5
Escanteios: 1 - 5
PANORAMA DA PRIMEIRA ETAPA
A única opção para tentar sair em contra-ataque foi a dobradinha de Junior Tavares com Dalberto, mas a jogada ainda não encaixou.
50' APITA O ÁRBITRO
49'
46'
45' SUBIU A PLACA
44' BOA INTERCEPTAÇÃO
43'
42' QUE PERIGO
41' ALTERAÇÃO NO LEÃO
Entra: Raul Prata
41' VAI SAIR
39' UUUUUHH
38' LANCE BONITO
35'
34' PRIMEIRO AMARELO
33' PASSOU PERTO
33' QUE ISSO MEU GAROTO!?
32'
31' NO CHÃO
28' TIRA A ZAGA
28' NA BARREIRA
27' FALTA PERIGOSA
26'
25' DOMÍNIO NA POSSE
24' SEGURA CLEITON
24' DEFESA FÁCIL
23'
23'
22'
21'
20'
18' DOMÍNIO DO RB
17' MAIS UMA VEZ
17' SEGURA FIRME
16' POR CIMA DO GOL
15'
13' DEFESA FÁCIL
13'
10' NADA MARCADO
9' PEDIU PÊNALTI
8' SUBSTITUIÇÃO
Entra: Morato
7'
7' VAI SAIR
7'
5' NO CHÃO
3'
2'
2'
1'
0' APITA LEANDRO PEDRO VUADEN
TIMES NO GRAMADO
ARBITRAGEM NO GRAMADO
ARBITRAGEM DA PARTIDA
PAREDÃO
AQUECIMENTO
VOCÊ LEMBRA QUANTO FOI?
OUTRO RESULTADO DA RODADA
NÚMERO EXPRESSIVO
ANIVERSARIANTE DO DIA
QUEM VENCE?
BRIGA POR LIBERTADORES
BOA SEQUÊNCIA FORA
MUDANÇAS NO RB BRAGANTINO
MUDANÇAS NO LEÃO
RB BRAGANTINO ESCALADO!
Suplentes: Julio César, Léo Realpe, Uillian Correia, Weverton, Chriggor, Leandrinho, Ricardo Ryller, Vitinho, Jan Hurtado, Weverson, Lucas Evangelista e Morato.
SPORT ESCALADO!
Reservas: Mailson, Chico, Pedrão, Sander, Luciano Juba, Raul Prata, Márcio Araújo, Ricardinho, Ronaldo Henrique, Gustavo, Bruninho e Mikael.
ENTRAMOS EM DEFINITIVO
ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO SPORT X RB BRAGANTINO AO VIVO NA TV E EM TEMPO REAL
Local: Ilha do Retiro
Data: 15/02/2021
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
Onde acompanhar: VAVEL Brasil