Melhores momentos de Sport 0x0 Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Foto: VAVEL

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22:01há 2 meses

ENCERRAMOS POR AQUI

Obrigado a todos que acompanharam o tempo real de Sport x RB Bragantino no tempo real da VAVEL Brasil. Não deixem de acompanhar as outras lives do site e até a próxima!
22:01há 2 meses

MELHORES MOMENTO DA PARTIDA

21:59há 2 meses

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS

Com o empate o Sport 14ª colocação, com 42 pontos e na próxima rodada enfrenta o Atlético-MG, domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro. Já o RB Bragantino fica na 11ª colocação, com 49 pontos conquistados e na próxima rodada encara o Goiás, domingo (21), às 20h30, no Estádio da Serrinha.
21:57há 2 meses

PANORAMA DA PARTIDA

Sport e RB Bragantino fizeram um jogo muito pobre de emoções na Ilha do Retiro. No primeiro tempo o Massa Bruta pressionou bastante, obrigou o goleiro Luan Polli a fazer algumas defesas, mas no segundo tempo o ritmo caiu bastante e o jogo caiu no ostracismo. O Sport pouco se esforçou para construir algo ofensivamente e entrou em campo para não perder. O ponto somado praticamente garante o time pernambucano na elite do Brasileirão.
21:55há 2 meses

49' APITA O ÁRBITRO

Fim de jogo na Ilha do Retiro
21:51há 2 meses

45' SUBIU A PLACA

Teremos mais quatro minutos de acréscimo
21:46há 2 meses

40' QUE ISSO

Luciano Juba percebe Cleiton adiantado e arrisca o chute quase do meio campo direto pra fora
21:45há 2 meses

39'

Cartão amarelo para Marcão 
21:45há 2 meses

38' MUDANÇAS NO MASSA BRUTA

Entram: Chriggor e Hurtado

Saem: Ytalo e Morato

21:43há 2 meses

38'

Saem: Thiago Neves e Dalberto

Entram: Ricardinho e Mikael

21:43há 2 meses

36'

Claudinho recebe de Ytalo, arrisca de canhota de fora da área e a bola vai por cima do gol
21:40há 2 meses

33' LONGE DO GOL

Morato tenta o chute da entrada da área, a bola bate na defesa e sobra para Claudinho, que chuta longe do alvo
21:36há 2 meses

30'

Fabrício Bruno recua para Cleiton e o goleiro do Massa Bruta manda direto para a lateral. O Sport tenta chegar ao ataque
21:32há 2 meses

25' ESPAAALMA LUAN POLLI

Após corte da defesa do Sport, a bola volta para a área e Luan Cândido desvia de ombro para grande defesa de Luan Polli
21:31há 2 meses

24' MUDANÇAS NO BRAGA

Entram: Leandrinho e Lucas Evangelista

Saem: Cuello e Eric Ramires

21:29há 2 meses

22'

Morato cobra escanteio e Ligger desvia de leve em tiro de meta
21:25há 2 meses

18' OUSADO

Thiago Neves vê Cleiton adiantado e arrisca chute do meio-campo. Goleiro do RB Bragantino volta e defende tranquilo. A bola não ia na direção do gol
21:23há 2 meses

17' MUDANÇAS NO SPORT

Saem: Betinho e Hernane

Entram: Luciano Juba e Márcio Araújo

21:20há 2 meses

14'

Na cobrança de escanteio a defesa do Sport corta mais uma
21:20há 2 meses

13' PERDEEEEU

Luan Cândido cruza, Iago Maidana falha e Ytalo domina de frente para o goleiro Luan Polli. O atacante do Braga gira e bate para defesa do goleiro do Sport e a bola sai em escanteio
21:16há 2 meses

9' CARTÃO AMARELO

Betinho recebeu o cartão por falta em Aderlan no início do contra-ataque construído pelo Massa Bruta
21:15há 2 meses

8' SERIA UM GOLAÇO

Raul domina a bola na entrada da área, tenta o passe por elevação e a bola vai desviada para Ytalo tentar de bicicleta e mandar direto pra fora
21:14há 2 meses

8'

Dalberto fica com sobra dentro da área, tenta o chute e é travado por Ligger. Jogada era perigosa
21:12há 2 meses

5'

Ao Sport, a postura tática ofensiva é muito pobre, para não dizer inexistente. O Leão se defende muito bem mas nada faz na questão ofensiva. Já o RB Bragantino tem a posse de bola o tempo quase inteiro, toca a bola mas insiste muito nos cruzamentos, falta repertório
21:11há 2 meses

5'

Claudinho cobra e a defesa do Sport tira mais uma vez. Postura dos dois times permanece a mesma do primeiro tempo até aqui
21:11há 2 meses

4'

Claudinho cobra e a defesa do Leão afasta. Na sequência o Braga tem novo escanteio
21:10há 2 meses

4'

Luan Cândido tenta o cruzamento rasteiro e a zaga do Sport tira. Escanteio
21:08há 2 meses

2' UUUHH

Morato pega sobra de bola na entrada da área, puxa para a perna canhota e arrisca de fora da área. A bola passa com perigo
21:07há 2 meses

0' JÁ TEM JOGADOR NO CHÃO

Dalberto fica no chão sentindo dores e recebe atendimento médico no gramado
21:06há 2 meses

0' APITA LEANDRO PEDRO VUADEN

Início do segundo tempo na Ilha do Retiro
21:05há 2 meses

EQUIPES VOLTANDO

Os dois times já estão no gramado da Ilha do Retiro. Teremos o reinício da partida
20:54há 2 meses

ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO

Sport - RB Bragantino

Finalizações: 1 - 12

Posse de bola: 31% - 69%

Passes: 144 - 307

Faltas: 4 - 5

Escanteios: 1 - 5

20:53há 2 meses

PANORAMA DA PRIMEIRA ETAPA

No primeiro tempo só o RB Bragantino jogou. O time comandado por Maurício Barbieri foi bem mais ofensivo, trocou mais passes e arriscou mais chutes. Porém, esbarrou na boa postura defensiva do Sport e precisou insistir muito no chute de fora da área. 

A única opção para tentar sair em contra-ataque foi a dobradinha de Junior Tavares com Dalberto, mas a jogada ainda não encaixou.

20:50há 2 meses

50' APITA O ÁRBITRO

Fim do primeiro tempo
20:50há 2 meses

49'

Raul tenta passe longo para Aderlan e manda direto para a lateral
20:46há 2 meses

46'

Claudinho cobra escanteio, Ligger sobe e cabeceia fraco para defesa de Luan Polli
20:46há 2 meses

45' SUBIU A PLACA

Teremos cinco minutos de acréscimo
20:45há 2 meses

44' BOA INTERCEPTAÇÃO

Morato disputa com Raul Prata, recebe passe de Claudinho e na hora de cruzar Rafael Thyere chega e tira de carrinho
20:44há 2 meses

43'

Dalberto parte em velocidade e tenta o passe rasteiro buscando Hernane, mas Ligger corta de carrinho
20:43há 2 meses

42' QUE PERIGO

Claudinho acerta ótimo passe para Cuello, que domina na área e faz passe rasteiro buscando Ytalo, mas Iago Maidana chega na hora H e corta o passe. Bola ainda desviou em Ytalo e saiu em tiro de meta
20:42há 2 meses

41' ALTERAÇÃO NO LEÃO

Sai: Ewerthon

Entra: Raul Prata

20:41há 2 meses

41' VAI SAIR

Ewerthon fica no chão mais uma vez e vai ser substituído
20:40há 2 meses

39' UUUUUHH

Claudinho vai pra cima da marcação, puxa para o pé direito e finaliza com perigo. Passou perto!
20:39há 2 meses

38' LANCE BONITO

Raul dá passe longo buscando a área, Iago Maidana corta e Ytalo tenta um voleio de primeira. Finalização passou com perigo
20:36há 2 meses

35'

Dessa vez Luan Cândido vai para a cobrança e manda por cima do gol
20:35há 2 meses

34' PRIMEIRO AMARELO

Iago Maidana dá entrada forte em Ytalo, na entrada da área, e recebe o cartão amarelo
20:34há 2 meses

33' PASSOU PERTO

Ytalo recebe para partir em contra-ataque, toca para Cuello, que volta com Ytalo e ele finaliza de fora da área. Bola passa a direita do gol sem tanto perigo
20:33há 2 meses

33' QUE ISSO MEU GAROTO!?

Luan Cândido tenta o cruzamento e manda muito forte direto pela linha de fundo
20:32há 2 meses

32'

Jogo já foi reiniciado
20:31há 2 meses

31' NO CHÃO

Ewerthon recebe atendimento após cair no gramado
20:29há 2 meses

28' TIRA A ZAGA

Claudinho bate escanteio perigoso e a defesa do Leão consegue afastar o perigo
20:28há 2 meses

28' NA BARREIRA

Claudinho vai para a cobrança e manda a bola na barreira
20:28há 2 meses

27' FALTA PERIGOSA

Claudinho é derrubado por Betinho na entrada da área. Falta perigosa para o RB Bragantino cobrar
20:27há 2 meses

26'

Cuello recebe em velocidade, tenta o cruzamento rasteiro e a zaga do Sport joga para a lateral
20:26há 2 meses

25' DOMÍNIO NA POSSE

Até aqui o RB Bragantino tem 71% de posse de bola, além de quatro finalizações, sendo três no alvo, contra apenas um chute do Sport.
20:25há 2 meses

24' SEGURA CLEITON

Ewerthon aparece em velocidade na área do Sport e finaliza fraco para defesa de Cleiton. Boa chance perdida!
20:25há 2 meses

24' DEFESA FÁCIL

Ytalo arrisca chute de fora da área, no meio do gol e Luan Polli defende tranquilo
20:24há 2 meses

23'

Luan Cândido toca para Morato, que chega cruzando rasteiro e Iago Maidana joga para a lateral
20:23há 2 meses

23'

Morato recebe pelo lado do campo, tenta o cruzamento e Luan Polli segura tranquilo
20:23há 2 meses

22'

Na cobrança a defesa do Massa Bruta afasta o perigo para longe
20:22há 2 meses

21'

Thiago Neves cruza a bola na área na cobrança de falta e a defesa do RB Bragantino joga a bola para escanteio
20:20há 2 meses

20'

Hernane fica no chão sentindo dores após disputa com Ligger
20:19há 2 meses

18' DOMÍNIO DO RB

O RB Bragantino vai dominando as ações do jogo até aqui. A postura já era esperada devido ao estilo de jogo dos dois times. Por enquanto os chutes de fora da área estão sendo a principal aposta.
20:18há 2 meses

17' MAIS UMA VEZ

Raul arrisca chute de primeira de fora da área mas dessa vez pega fraco na bola
20:17há 2 meses

17' SEGURA FIRME

Raul arrisca chute forte de longe e Luan Polli segura firme
20:17há 2 meses

16' POR CIMA DO GOL

O Sport chega tocando, Hernane aciona Dalberto que toca para Betinho dominar e arriscar de fora da área, por cima do gol
20:15há 2 meses

15'

Raul arrisca outro passe longo mas dessa vez a bola vai direto para a lateral
20:14há 2 meses

13' DEFESA FÁCIL

Claudinho arrisca o chute de fora da área e Luan Polli defende tranquilo após desvio na defesa
20:14há 2 meses

13'

Morato faz cruzamento perigoso e a zaga do Sport corta de cabeça antes que a bola chegue em Cuello
20:10há 2 meses

10' NADA MARCADO

O VAR revisou rapidamente o lance a nada marcou. Segue o jogo!
20:10há 2 meses

9' PEDIU PÊNALTI

Claudinho arranja bom passe em profundidade para Ytalo, que invade a área, engatilha o chute e cai após lance com Adryelson. Atacante ficou pedindo pênalti
20:09há 2 meses

8' SUBSTITUIÇÃO

Sai: Bruno Tubarão

Entra: Morato

20:08há 2 meses

7'

Aderlan tenta o cruzamento e manda direto pela linha de fundo
20:08há 2 meses

7' VAI SAIR

Bruno Tubarão não terá condições de seguir no jogo e será substituído
20:07há 2 meses

7'

Jogo reiniciado
20:06há 2 meses

5' NO CHÃO

Bruno Tubarão fica no chão após dividida com Ewerthon. Atacante do Massa Bruta sente muitas dores e está recebendo atendimento médico no gramado
20:04há 2 meses

3'

Claudinho bate o escanteio na área e a defesa do Sport corta o perigo
20:03há 2 meses

2'

Raul acha outro belo passe longo, dessa vez para Luan Cândido, que cruza com desvio em escanteio
20:02há 2 meses

2'

Raul acha pelo passe para Aderlan pelo lado direito, ele toca para Cuello que erra o passe na sequência
20:01há 2 meses

1'

Primeira falta do jogo de Betinho em Bruno Tubarão, no meio-campo
20:00há 2 meses

0' APITA LEANDRO PEDRO VUADEN

Bola rolando para Sport e RB Bragantino na Ilha do Retiro!
19:55há 2 meses

TIMES NO GRAMADO

Os dois times já estão no gramado e o Hino Nacional Brasileiro já está sendo executado.
19:53há 2 meses

ARBITRAGEM NO GRAMADO

O trio de arbitragem já está no gramado. Em poucos minutos os dois times também vão aparecer no gramado da Ilha do Retiro para que o protocolo de partida seja iniciado.
19:50há 2 meses

ARBITRAGEM DA PARTIDA

Leandro Pedro Vuaden apita o jogo, sendo auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. Daniel Nobre Lins é o responsável pelo árbitro de vídeo.
19:48há 2 meses

PAREDÃO

No jogo da última rodada diante o Flamengo no empate em 1 a 1, o goleiro Cleiton do RB Bragantino foi o melhor jogador em campo ao fazer ao menos quatro grandes defesas. Apesar disso, é bastante criticado pela torcida do Massa Bruta. 
19:43há 2 meses

AQUECIMENTO

Os dois times já estão finalizando o processo de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro. Em 20 minutos teremos bola rolando para Sport e RB Bragantino em partida que encerra a 36ª rodada do Brasileirão.
19:38há 2 meses

VOCÊ LEMBRA QUANTO FOI?

Quando se enfrentaram no primeiro turno, em Bragança Paulista, o RB Bragantino venceu o Sport por 2 a 0. Na ocasião, os gols foram marcados por Ricardo Ryller e Claudinho. 
19:33há 2 meses

OUTRO RESULTADO DA RODADA

Neste momento Ceará e Fluminense se enfrentam na Arena Castelão e o time carioca vai vencendo por 2 a 1. Vina cobrou penalidade simultaneamente a este comentário e diminuiu o placar. Os gols do Fluminense foram marcados por John Kennedy e Martinelli.
19:28há 2 meses

NÚMERO EXPRESSIVO

O volante Marcão, do Sport, completará hoje 50 jogos com a camisa do Leão da Ilha. O jogador fez um lindo gol na rodada passada diante do Internacional, é um dos destaques do time e já está sendo procurado por outros clubes que disputam a Série A do Brasileirão.
19:23há 2 meses

ANIVERSARIANTE DO DIA

Hoje o atacante do RB Bragantino, que está suspenso, Artur Victor completa 23 anos de idade. Será que o Massa Bruta vai dar uma vitória de presente para a principal contratação do clube para a temporada?
19:18há 2 meses

QUEM VENCE?

Com a boa fase vivida por ambos, apesar dos objetivos diferentes na competição, a certeza é de que teremos um bom jogo logo mais na Ilha do Retiro. E aí, torcedor. Quem vence? Você vai descobrir logo mais aqui no tempo real da VAVEL Brasil.
19:13há 2 meses

BRIGA POR LIBERTADORES

O RB Bragantino por outro lado, precisa vencer para manter-se vivo na briga por vaga na Libertadores. Caso some três pontos o Massa Bruta chega a 51 pontos e ultrapassado 8º colocado Athlético-PR. Vale lembrar que Palmeiras e Grêmio estão na zona de classificação a próxima Libertadores e ainda disputam a final da Copa do Brasil. O que faria com que o Brasileirão tivesse um G-8.
19:08há 2 meses

BOA SEQUÊNCIA FORA

O Sport vem de duas vitórias seguidas fora de casa. Primeiro bateu o Botafogo, por 1 a 0, depois bateu o Internacional, por 2 a 1. Os seis pontos somados deram um respiro enorme para o Leão da Ilha na briga contra o rebaixamento. Time pernambucano pode escapar matematicamente do descenso hoje.
19:03há 2 meses

MUDANÇAS NO RB BRAGANTINO

Pelo lado do Massa Bruta a expectativa era que Ricardo Ryller fosse titular mais uma vez. Invés disso, Eric Ramires será titular no meio. Fora isso, o ataque vai apenas com um titular devido as suspensões de Artur e Helinho, e com Fabrício Bruno na zaga no lugar de Léo Ortiz, diagnosticado com covid-19.
18:58há 2 meses

MUDANÇAS NO LEÃO

Diferentemente do que aparecia nas prévias, o Leão vai a campo com dois atacantes de referência. A expectativa era que Raul Prata fosse titular na lateral com Ewerthon ocupando a vaga de Patric em uma linha de meio-campo.
18:53há 2 meses

RB BRAGANTINO ESCALADO!

O Massa Bruta também já está definido pelo técnico Maurício Barbieri e vai a campo com: Cleiton, Aderlan, Fabríco Bruno, Ligger e Lucas Cândido; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Bruno Tubarão, Cuello e Ytalo.

Suplentes: Julio César, Léo Realpe, Uillian Correia, Weverton, Chriggor, Leandrinho, Ricardo Ryller, Vitinho, Jan Hurtado, Weverson, Lucas Evangelista e Morato.

18:48há 2 meses

SPORT ESCALADO!

O Leão da Ilha já está escalado pelo técnico Jair Ventura, que hoje fica fora por suspensão, e vai a campo com: Luan Polli, Ewerthon, Iago Maidana, Adryelson, Rafael Thyere e Junior Tavares; Betinho, Marcão e Thiago Neves; Hernane e Dalberto.

Reservas: Mailson, Chico, Pedrão, Sander, Luciano Juba, Raul Prata, Márcio Araújo, Ricardinho, Ronaldo Henrique, Gustavo, Bruninho e Mikael.

18:43há 2 meses

ENTRAMOS EM DEFINITIVO

A partir de agora entramos em definitivo com todas as informações do pré-jogo de Sport e RB Bragantino e também com bola rolando a partir das 20h. Vamos juntos em mais uma emoção de rodada do Brasileirão!
18:38há 2 meses

ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO SPORT X RB BRAGANTINO AO VIVO NA TV E EM TEMPO REAL

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2020

Local: Ilha do Retiro

Data: 15/02/2021

Horário: 20h

Onde assistir: Premiere

Onde acompanhar: VAVEL Brasil

18:33há 2 meses

QUANDO É O JOGO SPORT X RB BRAGANTINO E COMO ASSISTIR AO VIVO E EM TEMPO REAL?

Sport e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda (15), às 20h, na Ilha do Retiro e você acompanha a partida pelo canal Premiere, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil.
18:28há 2 meses

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB BRAGANTINO

O técnico Maurício Barbieri tem quatro desfalques importantes para a partida. O zagueiro Léo Ortiz, com covid-19, o lateral Edimar, suspenso, e os atacantes Helinho e Artur, lesionados. Com isso, deve mandar a equipe a campo com: Cleiton, Luan Cândido, Ligger, Fabrício Bruno e Aderlan; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Bruno Tubarão, Cuello e Ytalo.
18:23há 2 meses

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT

O Sport tem três desfalques importantes para a partida, todos por suspensão devido ao terceiro amarelo. O técnico Jair Ventura, o lateral Patric e o atacante Marquinhos. Com isso, o auxiliar técnico Emilio Faro comanda o time na beira do gramado, que deve ir a campo com: Luan Polli, Raul Prata, Iago Maidana, Adryelson, Rafael Thyere e Junior Tavares; Marcão Silva, Betinho, Thiago Neves e Ewerton; Dalberto.
18:18há 2 meses

ÚLTIMO CONFRONTO ENTRE ELES

No primeiro turno os dois times se enfrentaram no dia 18 de outubro de 2020, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o time mandante venceu por 2 a 0, com gols marcados por Ricardo Ryller e Claudinho.
18:13há 2 meses

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Segundo dados do site oGol, os dois times já se enfrentaram em 18 oportunidades e o Sport leva grande vantagem. São dez vitórias do Leão, quatro empates e quatro triunfos do Massa Bruta. Jogando em Pernambuco são dez jogos disputados, com oito vitórias do Sport, uma vitória do RB Bragantino e um empate.
18:08há 2 meses

DESTAQUE DO MASSA BRUTA

Contratado em meio a disputa do Brasileirão, o atacante Helinho, que foi adquirido junto ao São Paulo, vem fazendo bons jogos com a camisa do RB Bragantino. As boas atuações fizeram com que o treinador Maurício Barbieri deslocasse Claudinho ao meio campo, deixando o time mais rápido e com qualidade ofensiva.
18:03há 2 meses

DESTAQUE DO LEÃO DA ILHA

O destaque pelo lado do time pernambucano é o zagueiro Iago Maidana. Ele vem fazendo boa temporada, sendo um dos pilares do time, tanto que não vai ficar no Sport para a próxima temporada, e também é o cobrador de pênaltis da equipe, somando quatro gols.
17:58há 2 meses

MOMENTO DO RB BRAGANTINO

O RB Bragantino também vem de bons resultados nos últimos cinco jogos no Brasileirão. São três vitórias, um empate e uma derrota. No total, marcou dez gols e sofreu quatro, sendo o último jogo um empate diante do Flamengo, atuando em casa.
17:53há 2 meses

MOMENTO DO SPORT

O Sport vem de bons resultados nos últimos cinco jogos que disputou pelo Brasileirão. São três vitórias e duas derrotas, sendo o último triunfo na rodada passada diante do Internacional, em Porto Alegre. Nos cinco jogos foram seis gols marcados e seis sofridos.
 
17:48há 2 meses

INICIAMOS MAIS UMA TRANSMISSÃO

Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma transmissão em tempo real do Brasileirão 2020 no tempo real da VAVEL Brasil. Desta vez vocês ficarão por dentro de tudo que antecede a partida entre Sport e Bragantino, que acontece nesta segunda (15), às 15h, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 36ª rodada da competição.
 
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