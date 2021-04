Coritiba volta a vencer em casa após três meses e bate Palmeiras em jogo atrasado do Brasileirão

Na noite da última quarta-feira (17), o Coritiba recebeu o Palmeiras no Couto Pereira em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, valendo pela 35ª rodada.

E em casa o Coxa bateu o alviverde por 1 a 0, com gol de Jonathan, e voltou a vencer em seus domínios após três meses. A última vitória foi sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, em 31 de outubro de 2020.

A partida

A partida entre Coritiba e Palmeiras era lenta e estudada, com uma chance para cada lado - Robson e Scarpa - mas sem perigo algum para os goleiros, que mais assistiam ao jogo do que trabalhavam.

A primeira com mais "perigo" foi em uma virada para Robson, que dominou na frente de Renan e bateu forte, de esquerda, mas por cima do gol, longe do travessão, aos 28. Aos 30 Mattheus Oliveira bateu fraquinho, nas mãos de Vinicius.

Aos 33 Alan achou Esteves na esquerda, que cruzou para Lucas Lima. Ele furou e Menino veio de trás, batendo forte e estufando as redes. Mas Esteves, no início da jogada, estava impedido e o gol foi anulado.

Sete minutos depois Scarpa recebeu pelo meio, arrancou e bateu forte, para uma ótima defesa de Arthur no cantinho esquerdo! E aos 48, na última jogada de perigo, Menino bateu de longe e buscou o ângulo, mas mandou para fora, quase tirando tinta da trave!

Com um jogo lento, o Palmeiras teve 58% de posse de bola, contra 42% do Coritiba. Houve um alto número de finalizações, nove do Coxa e oito do Verdão, mas apenas dois acertos para cada.

Aos nove Menino finalizou de longe e mandou para fora pelo lado direito de Arthur, mas sem perigo, na primeira jogada relevante da segunda etapa.

Aos 19, Kuscevic deu uma "braçada" em Osman, em um lance sem bola, levando assim o vermelho direto. Aos 21 Robson bateu uma falta da entrada da área e Vinicius foi buscar no canto direito!

A partida seguiu morna após a expulsão, com o Coxa pressionando, mas quem chegou foi o Palmeiras, com Veiga pela direita, batendo cruzado para uma ótima defesa de Arthur. Na sequência Luiz Adriano recebeu cruzamento e bateu por cima do gol.

Mas quem chegou ao gol foi o Coritiba, com Jonathan, que recebeu um cruzamento da esquerda e bateu forte, seco, no canto direito de Vinicius, que nada pode fazer!

Coritiba [1] x [0] Palmeiras. 🇳🇬⚽ Foi o primeiro gol do Jonathan com a camisa do Verdão! #SempreCoxa pic.twitter.com/yiJRSL3gRL — Coritiba (@Coritiba) February 18, 2021

A posse diminuiu, muito por conta do jogador a menos, mas o Palmeiras manteve a bola 53% do tempo, contra 47% do Coritiba. Os visitantes finalizaram mais, 15 vezes, contra 13 dos mandantes, mas ambos acertaram o gol apenas quatro vezes.

Próximos jogos e classificação

O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30, quando encara o São Paulo em jogo atrasado do Brasileirão. Já o Coritiba joga no próximo, quando encara o Ceará, às 18h30 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.