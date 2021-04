Avaí confirma favoritismo e estreia na temporada com vitória sobre Juventus

Ainda sem apresentar reforços para 2021, o Avaí iniciou com o pé direito a luta para igualar o Figueirense como maior vencedor do Campeonato Catarinense. Com um jogador a mais, o time comandado por Claudinei Oliveira ganhou do Juventus-SC na Ressacada por 2 a 0, nesta quarta-feira (24).

O Avaí entrou em campo com a mesma base que terminou a Série B 2020 em nono lugar. A equipe que lutou pelo acesso até a última rodada da competição ficou sem a vaga na elite, mas confiou no elenco e no experiente treinador.

Semifinalista em 2020, o Juventus-SC agora tem Raul Cabral como técnico e encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival.

O destaque da abertura do estadual foi o setor ofensivo do Avaí, visto que ambos os gols foram marcados pelos atacantes Getúlio e Matheus Lucas. O primeiro foi em lance de oportunismo em que o camisa 99 apareceu dentro da área para desviar um cruzamento que veio da esquerda.

Além disso, o goleiro Glédson não foi muito exigido, o Juventus chegava mais com Eric Di María e arriscou alguns chutes de fora da área, mas faltou precisão.

Para piorar, na etapa final o atacante Luccas Brasil foi expulso dois minutos após entrar em campo e o Avaí aproveitou a superioridade numérica para matar o jogo no contra-ataque. No lance, Matheus Lucas partiu em velocidade pela ponta esquerda, livre de marcação, invadiu a área e acertou o canto esquerdo de Glédson.

Classificação e próximos jogos

Campeã catarinense e da Série B, a Chapecoense é o adversário do Avaí na segunda rodada, em jogo marcado para domingo (28) na Arena Condá. O Juventus, por sua vez, busca a primeira vitória diante do Criciúma no sábado (27) em Jaraguá do Sul.

O Brusque também venceu na estreia - 2 a 1 no Marcílio Dias, em Itajaí - e soma os mesmos três pontos do Avaí, porém aparece em segundo lugar. Criciúma e Hercílio Luz ficaram no 1 a 1, no Heriberto Hülse. Três partidas fecham a 1ª rodada nesta quinta-feira (25).