Wesley Dias comemora retorno ao ABC e projeta 2022 vitorioso

Após acertar seu retorno ao ABC, o volante Wesley Dias, ex-Vitória, Paraná e Estoril, de Portugal, falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube potiguar. Para o jogador, que estava no Ferroviário, sua meta é ter um ótimo desempenho durante 2022.

“Estou muito motivado para a próxima temporada e ansioso para que ela se inicie logo. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com todos para ajudar o clube dentro e fora de campo nos próximos meses”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, o alvinegro vai entrar com tudo no próximo ano.

“Tenho certeza de que teremos um elenco forte para brigarmos por títulos esse ano de 2022. Vamos lutar muito para que essa temporada seja especial”, falou.