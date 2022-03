Giva Santos destaca boa fase do CSA e projeta conquista de títulos

Um dos principais destaques do CSA e em bom momento no clube alagoano, o volante Giva Santos comemorou a boa sequência na temporada da equipe. Para ele, esse crescimento do elenco tem sido especial para todos e vem dando confiança aos jogadores.

“Estamos em um ritmo forte e isso é importante. O grupo segue evoluindo e fazendo bons jogos em 2022. Vamos procurar manter a intensidade máxima para que as coisas saiam como estamos planejando. Queremos terminar esse primeiro semestre com títulos", disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial.

“Estou vivendo um momento muito bom e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito no dia a dia. Vou manter esse ritmo agora para crescer ainda mais com todos", afirmou.