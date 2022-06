Gurias Gremistas prontas para o clássico neste domingo pelo Brasileirão Feminino

Na manhã do sábado, as Gurias Gremistas finalizaram seu último treino antes do clássico Gre-Nal, que acontece neste domingo (5), às 11h, no Estádio Antônio Vieira Ramos (Vieirão), em Gravataí.

As gremistas, que vem de 13 jogos em 2022, sendo 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos, e com um histórico não muito feliz do último Gre-Nal, em que foram derrotadas pelo Internacional nos pênaltis, em dezembro de 2021.

Após o jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, onde saíram derrotadas por 2 a 0, as gurias retornaram para o Sul e trabalharam todos os dias, visando a vitória na próxima partida.

Na segunda-feira, o grupo se reapresentou e realizou atividades físicas e regenerativas, focadas na recuperação de cada atleta. Já a partir de terça-feira, os treinos técnicos e táticos passaram a ser rotineiros: jogadas ofensivas, defensivas, posicionamento em campo, troca de passes e movimentação foram trabalhadas pontualmente.

Desfalques para o confronto

Para o confronto, a técnica Patrícia Gusmão terá três desfalques. A meio-campista Pri Back, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, durante o último jogo, contra o Flamengo, e a zagueira Patrícia Maldaner, que passou por uma artroscopia e segue em tratamento, além da centroavante Lais Estevam, que se recupera de um edema ósseo na tíbia.

Em busca da zona de classificação

Se vencer o clássico, o Grêmio, que atualmente está na nona posição, poderá acessar a zona de classificação do campeonato.

Acesso para a torcida

Os torcedores que desejam ir ao jogo poderão assistir de perto o clássico, o acesso será mediante a compra do ingresso no valor de R$10,00, no dia da partida.

Como assistir o clássico

A partida contará com a transmissão do canal SporTV.

Relacionadas para a partida

Goleiras: Iasmin Paixão e Lorena

Laterais: Jéssica Soares, Lais Giacomel, Sinara e Thaiane

Zagueiras: Duda Pedra, Mónica Ramos e Tuani

Meio-Campo: Jessica Peña, Karla Alves, Rafa Levis, Raíssa Bahia e Tchula

Atacantes: Cássia, Caty, Dani Barão, Dani Ortolan, Gabizinha e Luany.