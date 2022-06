Coritiba joga mal, mas arranca empate contra Ceará no fim

Foi no final, mas o Coritiba evitou garantiu o empate diante do Ceará, no Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os estrangeiros dos times decidiram o jogo. O colombiano Mendoza balançou a rede em jogada de velocidade, enquanto Martínez encobriu o goleiro, deixando 1 a 1, na noite deste sábado (5).

Ninguém segura o colombiano

Querendo acabar com o jejum como visitante, o Coxa - não vence há seis jogos - partiu para o ataque, ameaçando com Igor Paixão. Aos poucos o time da casa foi reagindo. Erick deu um lindo lançamento para Mendoza. O atacante foi puxado por Nathan, pênalti marcado. No entanto, o assistente havia levantado a bandeira e teve o impedimento confirmado pelo VAR.

No perde e pressiona, João Ricardo foi o primeiro a trabalhar. Fabrício tabelou com Nathan e chutou buscando o canto. O goleiro defendeu. Aos 16, Mendoza buscou Erick na área, que cabeceou nos braços de Muralha. Logo em seguida, Vina arriscou de longe, mas parou nos braços do camisa 23. O Vozão era eficiente na marcação e rondava o ataque. Na reta final, saiu com a vantagem. Mendoza recebeu longo lançamento, acelerou em alta velocidade, ele deixou Henrique na saudade e chutou forte ao invadir a área. O defensor que não conseguiu acompanhar estava atento no cruzamento de Erick para o colombiano, se antecipou e cortou de qualquer maneira.

Reação com argentino

O Vozão manteve a firmeza na marcação. Mesmo assim, o Coxa surpreendia no ataque. Martínez chutou de longe. João Ricardo defendeu em dois tempos. O Arqueiro também contou com a sorte. Igor Paixão soltou uma bomba da ponta esquerda. A bola explodiu na trave e voltou para ele agarrar.

Após mudanças de Dorival Júnior, o Ceará retornou ao seu campo ofensivo. Nino gingou na frente da marcação, levantando na medida para Matheus Peixoto, que desviou de cabeça. Muralha pulou e salvou com uma das mãos. O mesmo voltou a realizar grande defesa em arremate de Mendoza. Aos 40, Martínez aproveitou escorregada de Messias, entrou na área e encobriu João Ricardo.

Como fica

Nada mudou na tabela de classificação. O Coritiba segue na quarta colocação, com 10 pontos, enquanto o Ceará em 15º, com os mesmos 10.

Próximos jogos

O Campeonato Brasileiro terá rodada no meio de semana. O Vozão visita o América-MG, no Independência, na quarta-feira (8), às 19h (de Brasília). No dia seguinte, o Coxa encara o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Couto Pereira.