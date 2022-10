Duilio afirma que permanência ou saída de Vitor Pereira só será anunciada ao final da temporada

Após a derrota para o Fluminense pelo placar de 2 a 0, o treinador Vitor Pereira e o presidente Duilio Monteiro Alves se dirigiram para a sala de entrevista coletiva e faleam sobre o resultado, temporada e futuro.

O presidente abriu os trabalhos fazendo o anúncio de que a decisão da permanência ou não de Vitor Pereira só será decidida após o final da temporada.

"Estamos nos preocupando com o futuro, mas temos de pensar no presente. Quando terminar o objetivo, vamos pensar no ano que vem. Dizem que tem clubes atrás do Vítor, o que tem é a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida. Contrato de um ano ele sempre fez na carreira. Vamos seguir nosso tempo. Peço que o torcedor entenda. Estamos pensando em classificar. De dentro do Corinthians, esse assunto só vai existir após o campeonato. Falei que era após a Copa do Brasil, mas perdemos o título. Quando classificar, vamos resolver. Ele precisa decidir se volta ou não volta e vai decidir após cumprir o objetivo desse ano."

Seguindo nessa linha, VP disse que o anúncio sairá no "timing" certo, mas que será na hora que o Corinthians e ele Vitor Pereira decidirem, não no timing de torcida e imprensa.

"Eu já disse que a minha vontade é ficar. Tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o dos jornalistas. Não é dos jornalistas, do torcedor... Na minha opinião, três ou quatro posições tem que ser reforçadas, mas não é para começar já. Vamos com calma, como isso acaba. Quem está com muita pressa nem é o clube e nem sou eu."

Sobre o emocional da equipe estar abaixo após o vice-campeonato da Copa do Brasil, Vitor disse que está tentando de tudo para recuperar o emocional mas que não há tempo para isso.

"O clima emocional ainda estamos a tentar reagir. O futebol não dá tempo para isso. Para ganhar o jogo em Santos tivemos que ir ao limite tentar reagir. Faltou alegria contra o Santos, temos que trazer de volta essa energia. Sem ela não é possível competir."

A equipe perdeu Gustavo Mosquito, Balbuena e Renato Augusto lesionados durante a partida, o que causou preocupação para VP durante a partida e para o jogo diante do Goiás.

"Renato e Balbuena sentiram problemas musculares. A equipe foi perdendo soluções ao longo do jogo contra um time de muita qualidade, de um futebol que desgasta. Se vê um Corinthians a tentar pressionar o Fluminense, correndo sem criar problemas.

Próximos Jogos

O time retorna a campo no próximo sábado (29), contra o Goiás, em jogo adiado pela rodada 33.