"Jogo foi muito difícil, mas a recompensa está aí", vibra Gustavo Morínigo após classificação do Ceará

Na noite desta quarta-feira (29), o Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 2, garantindo assim sua vaga na final da Copa do Nordeste. Após a partida, o técnico Gustavo Morínigo comemorou a conquista e maturidade da sua equipe.

"O jogo foi muito difícil, mas a recompensa está aí. Conseguimos. Fomos um time muito maduro. Mantivemos a calma, a tranquilidade. Não me pergunte como vamos fazer, mas agora vamos recuperar, porque hoje já é quinta e temos compromisso no sábado."

O paraguaio também destacou que a cada vitória é importante e que aumenta também a responsabilidade do time, que segundo ele ainda não chegou ao seu objetivo, que é ser campeão regional.

"A medida que você vai ganhando é cada vez mais responsabilidade. Se vai perdendo é muito mais pressão. O time tem de estar a altura. Difícil os momentos finais. Ainda não chegamos ao nosso objetivo", completou o treinador.

Planos para Próxima Temporada

O treinador também comentou sobre os planos do Ceará para a temporada, e também disse que seus jogadores dariam tudo de si em cada jogo.

"Entendemos que a situação do ano passado do grupo foi ruim. Realmente sentimos bastante a desconfiança da torcida que não acreditava no projeto. Hoje estamos demonstrando, pelo menos, que temos um time de raça, um time vai lutar a cada jogo para conseguir os objetivos. Temos agora dois (Campeonato Cearense e Copa do Nordeste) e temos o objetivo maior que é voltar para a Série A", concluiu o técnico paraguaio.

No momento o Ceará volta agora as suas atenções para outra competição, mas para o mesmo adversário. O Vovô encara novamente o Fortaleza, no sábado (1), às 16h, mas pelas finais do Campeonato Cearense.