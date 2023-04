"É certo que preocupa", diz Gustavo Morinigo após derrota do Ceará no Clássico-Rei

Na tarde deste sábado (1) o Ceará foi derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Após a partida, o técnico Gustavo Morinigo reconheceu o baixo desempenho do Vozão e o quanto é preocupante.

"Preocupa, é certo que preocupa. Mas não vou tirar o mérito do Fortaleza, que trabalhou defensivamente muito bem. Nós erramos muito. Na primeira parte do primeiro tempo, não conseguimos criar jogo, criar oportunidades no um contra um para Janderson e Erick. Eles sempre conseguiam dobrar a marcação. E ficamos um pouco carentes de jogo por dentro."

"No segundo tempo sim (sobre postura aguerrida), entramos diferentes. Não entendemos que em qualquer clássico, ainda mais em uma final, você tem que entrar da melhor maneira. Não pode ceder minutos ao rival. Eles aproveitaram bem, fizeram seu jogo e nós não tivemos uma resposta imediata. Mas é um plantel consciente, com experiência. Sabemos onde está o erro e como consertar isso", completou.

Gustavo Morínigo também fez questão de elogiar a postura dos torcedores durante Clássico-Rei, que não abandonaram o Vozão e lamentou não ter retribuído da melhor forma.

"Não tenho o que reclamar. Acabei de falar com a minha comissão que a torcida foi impressionante. Foi impressionante. Em todos os momentos eles cantaram. Do início até o final eles nos deram uma demonstração de carinho e de confiança. Realmente eles empurraram o time no segundo tempo. Infelizmente não pudemos retribuir com o resultado."

Com o resultado o Ceará precisa marcar dois gols para vencer. Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar no próximo sábado (8), às 16 horas, na Arena Castelão, quando decidem o título do estadual.