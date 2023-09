Atlético-GO vence Criciúma e se aproxima do G-4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (22), o Atlético-GO superou o Criciúma no 3 a 1 no Estádio Antônio Accioly em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série B. Gabriel Baralhas, Luiz Fernando e Shaylon marcaram para o time da casa, enquanto Éder fez para o Tigre.

Com este resultado, o Atlético-GO chegou a 47 pontos em 29 jogos na tabela de classificação e alcançou a sétima posição, aproximando-se mais do G-4 com diferença de apenas um ponto para o quarto colocado, o Novorizontino. Embalado, o clube goiano chegou a oito jogos de invencibilidade.

Por outro lado, o Criciúma desperdiçou a oportunidade de dormir na vice-liderança e seguiu com 48 pontos, em quinto lugar na tabela. Além disso, o Tigre pode perder algumas posições na sequência da rodada.

Primeiro tempo de alternâncias e poucas finalizações

A partida começou movimentada com uma certa dose de emoção. O Dragão criou mais oportunidades nos primeiros minutos através de cruzamentos rasteiros na grande área, mas não conseguia finalizar com qualidade.

Resistindo às investidas iniciais, o Criciúma assustou a torcida do Atlético com uma bola o travessão. Claudinho partiu pelo lado direito e cruzou para Hygor, que cabeceou a bola na trave e quase abriu o placar fora de casa.

Essa oportunidade mudou o panorama do primeiro tempo pois o Atlético optou pela proteção defensiva e entregou o controle da posse ao Criciúma. No entanto, o Tigre também não conseguiu finalizações de real perigo e o primeiro tempo fechou sem grandes oportunidades.

Segundo tempo de quatro gols e muita concentração emocional para o Dragão

Logo no início do segundo tempo, a partida ganharia um novo "ambiente" depois de um golaço do Atlético-GO. Shaylon tocou de lado para Baralhas e o jogador cortou um marcador adversário para acertar um chute firme de canhota no ângulo do goleiro Gustavo. O VAR acionou Edina Alves Batista para revisar um possível toque na mão, mas o gol foi efetivado.

No entanto, a torcida goiana mal conseguiu comemorar pois o empate do Criciúma veio rapidamente. Aos 17 minutos do segundo tempo, Éder cobrou falta e contou com desvio na barreira para enganar o goleiro Ronaldo.

Mesmo assim, o Atlético-GO manteve a concentração em alta e buscou uma reação praticamente imediata. Kelvin fez ótimo cruzamento para Luiz Fernando subir mais alto do que a zaga adversária e retomar a liderança no placar da partida.

Com mais tranquilidade e controle das ações, o Dragão confirmou a vitória no terceiro gol com uma bela trama coletiva. Baralhas e Shaylon envolveram a defesa do Criciúma na tabelinha e o artilheiro camisa 7 bateu rasteiro no canto esquerdo para definir o placar.

Sequência

As duas equipes voltam a campo pela 30ª rodada da Série B na próxima semana. O Criciúma seguirá fora de casa em duelo contra o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no próximo sábado (30), a partir das 15h30 pelo horário de Brasília. Enquanto isso, o Atlético-GO fecha a rodada diante do Ceará no próximo domingo (01), a partir das 18h, no Castelão.