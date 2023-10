Em jogo de poucas emoções, Cuiabá e Goiás ficam no empate pelo Brasileirão

O Cuiabá recebeu a equipe do Goiás na tarde deste sábado (21), às 18h30, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto teve um gol para cada equipe em cada tempo, e terminou empatado pelo placar de 1 a 1, gols de Guilherme, para o Goiás, e Clayson, para o Cuiabá.

O resultado não muda muito a vida das equipes na tabela. O Dourado se mantém no grupo que vai à Sulamericana, na 11ª colocação, com 37 pontos, enquanto o Goiás segue na luta contra o rebaixamento, mas agora fora do Z-4, com 31 pontos, na 16ª colocação.

Primeiro tempo sem grandes chances tem pênalti no finalzinho

O início do jogo teve poucas oportunidades claras para ambas as equipes. O Goiás conseguiu chutas mais a gol e criou as melhores chances, mas sem muito perigo.

Aos 16 minutos, Allano recebeu linda bola de Palacios e acertou a trave em um lance cara a cara com o goleiro Walter. A próxima boa chance foi apenas aos 43 minutos, quando Meritão quase marcou. Ele recebeu na entrada da área e mandou de primeira, mas a bola pegou em João Magno e vai pra fora.

As melhores chegadas do Cuiabá foram em jogadas de bola parada, mas nenhuma ameaçou o gol defendido por Tadeu. Já nos minutos finais, Matheus Alexandre cometeu pênalti ao pisar em Palacios. Guilherme Marques cobrou com precisão, colocando o Esmeraldino em vantagem no placar.

Segundo tempo tem gol no primeiro minuto, mas placar fica igual até o fim

O Cuiabá voltou com tudo no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Clayson aproveitou cruzamento da esquerda, chutou de primeira e contou com desvio para empatar a partida. Por outro lado, o Goiás só conseguiu uma boa descida aos 14 minutos, quando Guilherme recebeu na direita e acionou Palacios dentro da área, que chutou contestado. Walter segurou sem problemas.

Aos 22, Deyverson chegou a ampliar o placar com um peixinho no contrapé de Tadeu, mas o bandeirinha flagrou impedimento do camisa 16.

Aos 38, Deyverson ganhou dentro da área e escorou para Pitta, que chutou de chapa. Tadeu se esforçou para fazer grande defesa.

Depois disso só o Dourado atacou, em busca da virada, mas não conseguiu ser efetivo e não alterou o placar.

Próximos confrontos

O Cuiabá recebe o Corinthians na próxima quarta-feira (25), às 21h30, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Já o Goiás segue na estrada e enfrenta o Fluminense também na quarta, mas às 19h, no Maracanã.