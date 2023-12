Que tal gravar um vídeo de futebol usando seu computador? Veja como fazer passo a passo

A internet é uma fonte de informação com milhares de conteúdos sendo inseridos todos os dias e muitos surgir após gravar um vídeo de futebol usando o computador. Parte das informações postadas são originais, mas a maioria se trata de edição ou cópia.

Nos esportes não é diferente, com campeonatos acontecendo a todo momento, os jogos e competições são inéditos. Após acontecerem surgem comentários baseados no jogo, edição com trechos de uma parte da competição e avaliações.

Ao fazer uma pesquisa sobre um determinado jogo de futebol, a transmissão original é quase que insignificante em comparação à quantidade de notícias e vídeos editados existentes sobre ele.

Parte desse conteúdo surge após gravar vídeos no computador, editar e usar para uma determinada finalidade. Seja por diversão ou para conquistar seguidores, os vídeos sobre esportes sempre têm bastantes visualizações.

As empresas já perceberam a importância dos conteúdos gerados por usuários. Até pouco tempo, quando uma marca queria divulgar seus produtos, buscava por influenciadores digitais. Com as mudanças do mercado e credibilidade das celebridades da internet, o posicionamento tem sido outro.

Grandes empresas têm apostado no conteúdo gerado por usuários, mais conhecido como propaganda boca a boca na internet. Pesquisas apontam que ouvir outros consumidores torna uma compra mais segura e transmite credibilidade na informação.

No caso dos esportes, a intenção pode não ser vender um produto, mas mostrar a credibilidade que um time possui ou dar destaque para um jogador que vem demonstrando um bom desempenho. Qualquer pessoa pode se pode produzir conteúdo gerado por usuário e gravar um vídeo de futebol usando o computador é uma das maneiras de fazer isso.

Localizar o vídeo que será gravado

Antes de gravar um vídeo de futebol usando o computador é necessário verificar a origem dele. Se for uma partida, ela pode ser gravada em tempo real, desde que se tenha acesso a ela.

Encontrar o canal de transmissão ou origem do vídeo é fundamental, mas vale ressaltar que é preciso que ele seja de qualidade para não comprometer o resultado. Uma transmissão de TV online pode servir como fonte desde que a imagem esteja como boa resolução. É preciso ter atenção à qualidade da internet para não ocorrerem interrupções devido à queda de sinal.

Se a partida toda for gravada não há problema, pois, poderá ser reaproveitada e o risco de ter o conteúdo interrompido é menor, já que em caso de queda da internet basta gravar novamente ou continuar de onde parou.

Se a gravação acontecer utilizando mais de uma fonte, a dica é sempre buscar por aquelas que possuem qualidade semelhante. A diferença na resolução do vídeo poderá ser percebida e no resultado e fazer com que fique de baixa qualidade. Nem mesmo os ajustes na edição podem ser capazes de corrigir o problema, por tanto, esse aspecto precisa ser observado na gravação.

Em todos os casos, como existem direitos de transmissão e os autorais, o conteúdo não poderá ser utilizado na íntegra ao final. As fontes devem ser citadas para se evitar problemas futuros.

Como gravar um vídeo de futebol usando o computador

A imagem que está passando no computador precisará ser captada e gravada para que posteriormente possa ser editada. Existem diversos softwares que podem realizar essa função, inclusive um já instalado com o sistema operacional.

Uma forma rápida e eficaz de gravar um vídeo de futebol usando o computador é contar com os recursos do sistema operacional. Para abrir a ferramenta de gravação, utiliza-se o atalho "Windows" + "G". Com esse recurso bastante intuitivo é fácil encontrar o botão para iniciar a gravação de tela e tudo o que estiver sendo exibido nela. Ao final, basta clicar no mesmo botão para ser encerrada a gravação e automaticamente o vídeo será salvo.

Apesar de não haver necessidade de software adicional, o recurso do Windows é bastante limitado e não permite vídeos de alta qualidade. Uma alternativa eficaz é utilizar o Filmora.

Essa é uma ferramenta de edição de vídeo que permite também a gravação de tela e oferece recursos adicionais e melhoramento da imagem.

Para utilizar, é possível contar com a versão online e após o cadastro se consegue começar a gravação, com esses passos:

● Escolha uma das três entradas para iniciar a gravação. Uma opção é na Janela de Inicialização clicar em Gravador de Tela.

● Selecione o tipo de tela a ser gravada: Tela Cheia, Personalização, e Janela de Destino.

● Ajustes as configurações e clique em REC para iniciar.

● Para parar clique no atalho Iniciar/Parar.

● O vídeo salvo ficará na biblioteca de mídia.

Instruções importantes

Ao gravar um vídeo de futebol usando o computador se opta por gravar o áudio do sistema do computador, ou seja, o original que está sendo transmitido ou o som de um microfone. A segunda opção permite edição de áudio durante a gravação.

Se optar pelo áudio original e depois houver a necessidade de remoção, o Filmora oferece Removedor de voz com IA, que realiza as mudanças e garante um resultado de alta qualidade.

Com ele se consegue remover apenas a voz ou diferentes elementos de áudio. Ao comparar o gravador do Windows com o Filmora, ficam visíveis as diferenças entre eles e a escolha é facilitada.

O gravador de vídeo do sistema operacional não necessita de download, é acessado com atalho. Ele grava o que está sendo exibido na tela, permite controlar o início e final da gravação e salva automaticamente o vídeo. Seus recursos são limitados aos descritos.

Com o Filmora se consegue executar todas as atividades do gravador do sistema operacional. Ele também não necessita de download, pois, possui a versão web, em contrapartida, para utilizá-la é preciso estar conectado à internet.

Essa segunda ferramenta, tem a vantagem de gravação e edição no mesmo programa, excluindo a necessidade de buscar por compatibilidade de arquivos para cada uma das etapas. Além disso, conta com ampla variedade de recursos para edição, utilização de IA que facilita o processo e permite compartilhar o resultado diretamente nas redes sociais.

A conclusão que se tem é que o Filmora é mais completo, permitindo realizar todas as etapas e simples de utilizar por ter a inteligência artificial integrada aos recursos.

Como editar o vídeo de futebol

Para editar o vídeo de futebol poderá contar mais uma vez com o Wondershare Filmora, pois oferece qualidades já citadas, possui interface simples e não exige conhecimento técnico.

A edição pode ser feita online, via web sem necessidade de download, entretanto, há opções para baixar em diferentes sistemas operacionais. A versão online acaba sendo mais prática e rápida para iniciar.

● Para iniciar a edição é preciso adicionar o vídeo gravado a um novo projeto e ele já pode ser trabalhado.



● Na linha do tempo se define o tempo e duração de cada imagem ou cena.

● No menu superior são adicionados os demais recursos.

O Filmora é um editor de vídeo inteligente e possui diversos recursos para a edição de vídeo e áudio. Conta ainda com edição de texto no vídeo ou do vídeo e efeitos especiais que ajudam na finalização do conteúdo.

Esses recursos podem ser utilizados manualmente ou com ajuda da inteligência artificial. Neste último, é necessário dar os comandos para que os ajustes sejam realizados automaticamente.

Dicas para gravar e editar o vídeo

A parte de gravar um vídeo de futebol usando o computador pode ser considerada a mais simples e fácil, pois basta apertar um botão para iniciar a gravação do que está sendo exibido na tela.

O diferencial do conteúdo produzido é a edição, e todo admirador de esportes sabe a diferença que isso pode fazer. Analisar um gol com um bom ângulo, edição em câmera lenta e comentários faz toda a diferença para identificar um possível impedimento.

No futebol cada jogada conta, um detalhe pode fazer a diferença no vídeo. Para que ele seja de alta qualidade, algumas dicas podem ser seguidas.

● Escolher o vídeo de futebol que será gravado

● Gravar o conteúdo com alta definição

● Organizar os arquivos a serem editados

● Estabelecer um roteiro

● Selecionar os momentos que farão parte do vídeo final

● Utilizar um bom software de edição como o Filmora

● Conhecer os efeitos e recursos de edição

● Usar transições nas imagens

● Corrigir as cores quando necessário

● Trabalhar a velocidade do vídeo para transmitir emoção

Após gravar um vídeo de futebol usando o computador e editar corretamente, ele tende a ter alta qualidade. O material produzido pode ser usado para diferentes fins, compartilhado nas redes sociais ou apenas guardado como lembrança.