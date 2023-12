Reforço para o time principal em 2023, Kauan projeta Copinha pelo Fortaleza

O Fortaleza estreia na Copinha no próximo dia 03 de janeiro, contra o Castanhal, em Assis. Na Copinha de 2023, a equipe acabou caindo nas quartas de final da competição e esse ano, o time quer mais e conta com a experiência do meia Kauan, que vai para sua segunda Copinha.

Kauan foi um dos maiores reforços da equipe neste ano de 2023. Foi contratado para a equipe principal após se destacar no Goiás, mas acabou não tendo muitas oportunidades no time de cima e ficou alternando entre o profissional e o sub20. O jovem de 18 anos falou sobre a competição

"A expectativa é a melhor possível, estou indo para minha segunda copinha, uma competição nacional de grande e tamanha expressão. Com essa experiência quero sempre buscar desempenhar o melhor em todas as situações de jogo para ajudar o Fortaleza e meus companheiros. É um grupo bem competitivo, onde todos vão lutar e buscar pela vaga, e vamos fazer nosso papel para avançarmos fase após fase, em busca do título", disse.