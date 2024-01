Coritiba e Juventus vencem novamente e garantem vaga na próxima fase da Copinha

A segunda rodada do grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi disputada nessa segunda-feira (8), com dois jogos, ambos na Rua Javari. No fim da manhã, às 11h, o Juventus venceu o Canaã pelo placar de 2 a 1. Na sequência, às 13h15, o Coritiba goleou o Monte Azul por 5 a 0.

Com os resultados, Juventus e Coritiba garantiram uma vaga na próxima fase, com o time paranaense na ponta do grupo.

Juventus 2 x 1 Canaã

Nos primeiros dez minutos, o Juventus pressionou o Canaã, mas sem sucesso. O Canaã conseguiu conter os ataques paulistas, com destaque para uma defesa crucial de Matheus Reis aos nove minutos. O time da casa abriu o placar aos 17 minutos com Thiago Morais. Na segunda etapa, o Vento Forte, mesmo sem ameaçar na primeira metade, fez quatro alterações e pressionou, mas o Juventus consolidou a vitória com o segundo gol aos 48 minutos. O Canaã diminuiu aos 37 minutos, mas a expulsão de Eduardo aos 44 minutos dificultou a reação, resultando na segunda derrota na Copinha.

Monte Azul 0 x 5 Coritiba

Após um início equilibrado, a dinâmica da partida mudou aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Guiote cometeu um erro ao defender uma bola fora da área, resultando em sua expulsão.

O time do Monte Azul foi obrigado a substituir uma peça-chave, Negão de Uberaba, para a entrada do goleiro reserva, Vitor. No entanto, mesmo com essa mudança, o Coxa não conseguiu exercer pressão nem representar perigo ao adversário durante a primeira metade do jogo.

Na etapa final, o Coritiba dominou completamente: Jorge Vinícius, Ruan Assis, Keder Jr, Léo Lima e Guilherme Mota (contra) foram os responsáveis pelos gols da partida.

Próximos confrontos

Agora Juventus e Coritiba se enfrentam na disputa pela liderança do grupo 31. O jogo acontece na próxima quinta, às 15h15.

Monte Azul e Canaã se enfrentam na mesma data, mas no horário das 13h.