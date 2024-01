O Fortaleza começou a temporada 2024 do jeito que seu goleiro titular mais gosta: vencendo e sem sofrer gols. Em sua estreia do ano, o Leão recebeu o Horizonte em casa, foi melhor e com dois gols no segundo tempo fez valer o mando de campo, somando seus três primeiros pontos no Campeonato Cearense.

Para João Ricardo, a conquista do resultado se deu também pela forma como o grupo do Leão se dedicou na pré-temporada. “Estreia é sempre um pouco mais complicada, fazia tempo do nosso último jogo então as coisas não acontecem logo de cara. Mas ficamos felizes com o jogo e com o resultado principalmente. Claro que a gente ainda busca evolução no todo, mas deu pra ver que nossa pré-temporada está sendo produtiva, vamos continuar assim”, afirmou.

Agora com 51 jogos oficiais pelo Fortaleza, João Ricardo faz questão de manter a seriedade para o próximo compromisso. No domingo, o time sai para jogar fora de casa contra o Barbalha.

“É do mesmo jeito que encaramos a estreia, é foco máximo, é tratar como final. Seriedade acima de tudo e muita vontade para buscarmos a vitória. Estamos trabalhando bem essa semana e vamos em busca de mais um resultado positivo para o Fortaleza”, finalizou o arqueiro.

Barbalha e Fortaleza medem forças no próximo domingo, às 17h30.