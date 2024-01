Neste domingo (28), Palmeiras e Santos farão o primeiro clássico do ano no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, as 16h. Ambas equipes permanecem invictas na competição, o Verdão empatou na estreia e venceu o último jogo contra a Inter de Limeira, enquanto o Santos mantém 100% de aproveitamento com duas vitórias.

Alviverde com desfalques

Mais uma vez o técnico Abel Ferreira terá que armar sua equipe com as ausências de Endrick, que está com a Seleção Brasileira disputando o torneio Pré-Olímpico. O atacante Bruno Rodrigues que sofreu uma lesão no joelho direito na última partida e deverá passar por cirurgia.

E Gabriel Menino, ainda em transição física, tem expectativa de voltar aos gramados porém continua sendo baixa na equipe. Por outro lado, o lateral Mayke que havia sido desfalque no último jogo por dores musculares, teve boa recuperação e deve ir para à partida.

O Palmeiras é o vice-líder do grupo B, com quatro pontos conquistados, igualando a pontuação do líder Guarani, que tem uma rodada disputada a mais. O Verdão chega embalado após uma vitória por 3 a 2 de virada contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Mayke), Breno Lopes e Rony (Flaco López).

Em bom início de temporada, Carille deve repetir escalação

Embalado no campeonato, a ideia é que Carille repita o mesmo time que venceu os dois primeiros jogos. O treinador acredita que já tem uma ideia formada em relação a formação ideial do Peixe, mas que ainda precisa fazer testes, para que o time entenda as orientações da comissão e todos saibam o que fazer com e sem a bola.

O Santos é o líder geral do campeonato com 100% de aproveitamento no Paulistão, mantendo um bom início de temporada no comando de Fábio Carille. O Peixe é o líder do grupo A, com seis pontos, conquistados nas vitórias contra o Botafogo-SP e a Ponte Preta.

Provável escalação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.

O Allianz Parque não traz boas memórias para o time da Vila, que conseguiu vencer o Alviverde apenas uma vez em toda história no estádio rival. Por outro lado, no último clássico da saudade, o Santos saiu vitorioso ao vencer o time de Abel Ferreira por 2 a 1, na Arena Barueri. O triunfo quebrou a série de 12 jogos sem vencer o Palmeiras.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Anderson José de Moraes

Assistente 2: Rafael Tadeu Alves

Quarto árbitro: Guilherme Nunes Santana

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral