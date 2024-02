A manhã dessa terça-feira (06) foi de coletiva de imprensa para apresentar quatro reforços do Vasco da Gama para a temporada 2024: Adson, Victor Luis, Keiller e Pablo Galdames.

No entanto, também serviu como momento para Alexandre Mattos, diretor executivo do clube, poder responder a algumas perguntas e tirar algumas dúvidas.

O diretor foi sincero e direto ao ponto nas suas falas, ajudando a tirar de vez alguns desentendimentos da cabeça do torcedor.

Relação da empresa com o futebol

O diretor foi bem categórico ao falar sobre a relação da empresa norte-americana com o Vasco da Gama, explicando seu ponto de vista sobre essa muito criticada postura empresarial da comandante do futebol vascaíno.

"A 777 é uma empresa e a empresa toca o clube como uma empresa. Obviamente que o futebol tem algumas particularidades, elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal dela seja a tomada de direção com risco no futebol, principalmente futebol brasileiro. O risco faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos, não máquinas. Às vezes, o risco te faz recuar ou não. No caso de uma empresa, ela procura ter um menor risco possível. No futebol, às vezes você arrisca um pouco mais e o resultado pode vir. Você tem que ter a saída (solução), gerar organização, para que isso não cause problemas como causados em vários outros clubes, como o o próprio Vasco durante os anos."

Em seguida, o dirigente falou sobre quais são os seus 3 grandes desafios profissionais enquanto diretor do Vasco da Gama.

"Eu tenho três grandes desafios aqui. O primeiro é a comunicação correta do projeto. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, que ele vem de 20 anos sofrendo muito com a situação do clube, querendo voltar a vê-lo protagonista, brigando por títulos, etc. (Meu papel é) comunicar com muita transparência qual é o nosso objetivo. Ele (torcedor) compreender que isso não significa que ele não vai querer títulos, não vai criticar ou não vai cobrar, mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto e a maneira como está sendo pensado o projeto ele compreende algumas tomadas de decisões que, no primeiro momento, podem parecer incompreensíveis."

"O segundo desafio é em relação à ansiedade que existe da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso que já está a anos no mercado. Eu preciso estar ali 'no meio' tentando apaziguar."

"O terceiro ponto é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela minha agilidade e agressividade, pela montagem de elencos que foram campeões."

Mattos também falou sobre como ele enxerga essa relação da empresa com o Vasco da Gama desde a sua chegada ao clube, no meio de 2022.

"O projeto é claro. É uma empresa que ainda está conhecendo o futebol brasileiro. Estão aqui a um ano e meio, se não me engano. Teve um cenário ano passado, você vê a mudança do que foi ao início do ano e ao meio do ano. Essa empresa ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo."

O profissional também falou um pouco sobre as suas projeções para o ano do Vasco e sobre o que ele espera esportivamente do clube nesse ano.

"O objetivo esse ano é estar melhor do que no ano passado. O que isso significa? Não passar o sufoco que o time passou no ano passado. Esse é o objetivo e é assim que nós estamos trabalhando."

Alexandre está no Vasco a aproximadamente 30 dias e essa foi a sua terceira coletiva de imprensa aos jornalistas.