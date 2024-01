A tarde dessa quarta-feira (24) foi de anúncio oficial de um novo reforço para o Vasco da Gama. O atacante Adson foi enfim confirmado como novo contratado do Cruzmaltino.

O atacante já estava no Rio de Janeiro desde o começo da semana, porém foi anunciado oficialmente apenas na tarde de hoje. Ele se torna o quarto reforço do clube para a próxima temporada e chega com a expectativa de contribuir para o time se tornar mais competitivo.

Recalculo de trajetória

Adson chega ao Vasco após passagem frustrada pelo futebol europeu. Tendo se juntado ao Nantes, da França, no meio do ano passado, Adson teve passagem nada marcante por lá.

O atacante atuou em poucos jogos e ficou mais marcado por um desentendimento que teve fora de campo com o treinador do que pelo futebol praticado.

Além disso, também sofreu com lesões e acabou ficando um tempo considerável da sua passagem de seis meses fora de ação por falta de condição física.

Jogador querido pela torcida

Aqui no Brasil, antes de se juntar ao Nantes, Adson defendeu as cores do Corinthians. Ele se tornou jogador profissional em 2021 defendendo as cores corinthianas, tendo defendido o clube profissionalmente até 2023.

Em Itaquera, Adson demorou a engrenar, mas na sua saída, comoveu grande parte da torcida, que o tinha como jogador importante para o esquema tático da equipe.

Expectativa moderada

Adson tem 23 anos de idade e um potencial de desenvolvimento considerado grande, por ser um jogador jovem. Esse com certeza foi um dos fatores para que o Vasco considerasse a sua contratação.

Dentro de campo, a entrega deixada pelo atacante é uma das características mais marcantes por onde passou. É um ponta direita canhoto de 1,71m de altura conhecido pela velocidade e bom drible.

Detalhes do acerto

Adson chega ao Vasco a um custo de cinco milhões de euros, valor que convertido ao real chega a aproximadamente vinte e seis milhões de reais.

Ele assina com o clube até dezembro de 2027. Ainda não se sabe qual o número de camisa que irá vestir, mas um bom chute seria a camisa 11, que ficará vaga na iminente saída de Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Próximos passos

A tendência é que Adson esteja regularizado para o confronto diante do Bangu, no próximo dia 28. Para o confronto da próxima quinta (25), diante do Madureira, é impossível que esteja regularizado pois já está fechada a janela de inscrição de jogadores para essa rodada do campeonato estadual.