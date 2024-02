Nesta quarta-feira (07) Santos e Corinthians entram em campo na Vila Belmiro, às 19h30 pela sexta rodada do Paulistão. Jogo importante para o Coringão já que se encontra na zona de rebaixamento na classificação geral do torneio, enquanto o Peixe quer se manter na liderança geral do campeonato.

Como chega o Santos?

O Alvinegro Praiano chega como o grande favorito da partida, além do mando de campo, o time da baixada é o líder na classificação geral da competição tendo 12 pontos acumulados.

O Santos tem até agora 4 vitórias e uma derrota no Campeonato Paulista e é líder no grupo A composto por Ituano, Portuguesa e Santo André, tendo uma vantagem de 8 pontos para o vice-colocado do grupo.

Além da boa classificação, o Peixe possui o melhor ataque da campanha com 8 gols marcados e também tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo apenas 3 gols até aqui.

Fábio Carille deve manter a mesma escalação do início do Paulistão, fazendo poucas alterações, as alterações só serão feitas em caso de extrema necessidade como lesões ou até mesmo poupar jogadores, como no caso do atacante Julio Furch, que não deve jogar a partida devido a dores no adutor direito.

Provável escalação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Willian Bigode (Morelos).

Técnico: Fábio Carille

Crise no Corinthians

Desde a chegada de Augusto Melo na presidência do Timão, o clube tem apresentado um rendimento pior comparado à última edição.

Recentemente o Alvinegro Paulista demitiu o então técnico, Mano Menezes, que em seu comando teve apenas uma vitória em seus 5 jogos. Nessa situação, o Corinthians se encontra em último colocado do grupo C, composto por Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira.

Em relação a classificação geral, o Coringão se encontra em penúltimo colocado, isso significa que corre risco de ser rebaixado para a A2 do ano que vem.

Agora o Corinthians fica no comando do técnico interino, Thiago Kosloski, enquanto procuram uma opção para substituir Menezes. O favorito da diretoria para ocupar o cargo é o português António Oliveira, que atualmente comanda o Cuiabá.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Garro e Raniele; Wesley, Ángel Romero e Pedro Raul.

Técnico: Thiago Kosloski (interino)

Informações da transmissão

O Clássico Alvinegro acontece nesta quarta-feira (07) às 19h30 na Vila Belmiro, em Santos. O jogo será transmitido pela TNT e pela TNT Sports.