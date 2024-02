O zagueiro Gil se tornou uma peça importante na equipe de Fábio Carille. Contratado há pouco mais de um mês pelo Santos o defensor foi titular em todos os cincos jogos do clube que vem liderando o Campeonato Paulista de 2024. O jogador de 36 anos expressa sua felicidade e agradece o reconhecimento recebido desde sua chegada.

Ansioso pelo clássico que acontecerá nesta quarta-feira (7), Gil destaca a importância do carinho recebido e promete retribuir em campo. Ele ressalta a receptividade de seus companheiros.

“Estou muito feliz aqui. Bom demais ver o trabalho sendo reconhecido. Desde que cheguei todo mundo me tratou super bem e me deixou muito à vontade, e isso facilita muito o desenvolvimento do trabalho. Então espero retribuir esse carinho dentro de campo com muita garra, vitórias e, quem sabe, também com títulos. O mais importante é que o grupo entendeu bem tudo que a comissão técnica colocou e estamos colhendo os frutos. Agora é continuar trabalhando para evoluir ainda mais”, afirmou o atleta.

Com mais de 400 partidas pelo Corinthians, Gil relembra com respeito do seu ex-clube porém mantendo o foco no clássico Alvinegro. O zagueiro destaca que sua gratidão será eterna pelo anos no antigo time, mas sua dedicação está em defender o Santos.

“Não muda nada (fato de enfrentar o ex-clube). Minha gratidão por todos os anos lá será eterna, mas agora estou defendendo as cores do Santos FC e vou buscar o melhor ao lado dos meus companheiros. Sabemos da qualidade da equipe que vamos enfrentar, então essa situação na tabela não muda muita coisa para nós. E é clássico, né!? É um campeonato à parte e sempre decidido nos detalhes, então é bom estarmos conscientes disso. Temos que continuar trabalhando da mesma maneira que fizemos até agora, manter os pés no chão e o respeito, pois temos um jogo bem difícil pela frente”, concluiu o zagueiro.