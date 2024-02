Na manhã deste domingo (11), a Ferroviária venceu o Flamengo nas penalidades, por 6 a 5, após empate sem gols na etapa normal e está nas semifinais da Supercopa Feminina de 2024.

Começo truncado

O jogo começou entre Flamengo e Ferroviária foi intenso, de algumas chances para ambos os lados, mas sem boas finalizações. Aos cinco, Darlene quase abriu o placar para o Rubro-Negro. A atacante tentou encobrir Luciana e errou o alvo por pouco. Na sequência, Cristiane puxou para a perna esquerda mas o tiro saiu longe do alvo.

A Ferroviária, que antes parecia acanhada, passou a dominar e responder o Mengão. Aos 29, Aline soltou a bomba de perna direita e a bola foi para fora. Na sequência, Mylena Carioca recebeu pelo lado esquerdo, bateu cruzado, mas a goleira Gabi Barbieri defendeu com a ponta dos dedos.

Placar inalterado

A partida retomou e seguiu com a falta de pontaria das duas equipes. Aos 12, a primeira finalização do segundo tempo. Depois de escanteio para o Flamengo, Darlene subiu e cabeceou sem direção.

Na sequência, a Ferroviária chegou pela primeira vez com Aline Gomes, que encontrou Neném, que tinha campo livre para avançar pela direita. A atacante entrou na solta e bateu forte para grande defesa de Gabi. Aos 23, Cristiane ganhou no corpo das defensoras e arriscou de perna esquerda, a bola passou ao lado do gol de Luciana. Sem mudanças, o Flamengo e a Ferroviária empataram no 0 a 0.

Ferroviária leva a melhor nas penalidades

Nas penalidades, as duas equipes converteram as primeiras cinco cobranças e a disputa foi para as batidas alternadas. Então, Luciana defendeu a batida de Thaisa. Coube a Aline Gomes definir a classificação, fim de penalidades: Ferroviária 6 a 5.

Mas, e como ficou?

Com um lugar garantido entre as quatro melhores equipes do torneio, a Ferroviária vai encarar o Corinthians na sequência da Supercopa, data e horário ainda serão divulgados.