A meia Leidiane é o mais novo reforço do Guingamp para a sequência da Liga Francesa Feminina. Com 24 anos, Leidi foi a primeira jogadora do Flamengo a ser negociada com o futebol europeu. A atleta chegou na penúltima janela para o FC Fleury 91. A mineira de Manhuaçu falou sobre a nova etapa na carreira.

“Fui muito bem recebida pela comissão técnica. Eles me disseram o que esperam que eu faça em campo. Quanto às atletas, também tive uma ótima recepção por parte delas. Tentam me ajudar em tudo, são extremamente solícitas. Estou muito feliz com a minha vinda e espero fazer valer cada oportunidade que me for dada” disse.

Leidiane começou no Ipatinga e depois foi para o Taubaté. Em seguida, na Ferroviária, foi campeã da Libertadores e enfim chegou ao Flamengo. Jovem, a jogadora tem a seleção brasileira como objetivo a médio prazo.

“A seleção tem que ser a meta de qualquer atleta e comigo não seria de outra forma. Fui campeã continental, joguei no Flamengo e hoje estou na Europa. Espero ter um ótimo desempenho que me credencie a ser lembrada pelo treinador” definiu.

