O Vasco encerrou a Taça Guanabara em terceiro lugar, somando 22 pontos.

O Nova Iguaçu fechou a primeira fase na segunda posição, com 24 pontos.

Ambos os clubes chegam com uma trajetória sólida até aqui, carregando consigo o desejo ardente de avançar para a grande final do Campeonato Carioca. O Vasco, liderado por Ramón Díaz, busca reafirmar sua posição como um dos grandes do Rio. Enquanto isso, o Nova Iguaçu, comandado por Carlos Victor, pretende surpreender e garantir seu espaço entre os gigantes. O Maracanã será palco de uma batalha épica, onde cada lance, cada estratégia, será crucial para determinar quem seguirá em busca do tão almejado título estadual. Será um duelo para ficar na memória dos torcedores e marcar a história do futebol carioca.

Competição: Campeonato carioca 2024

Fase: Semifinal, jogo de ida

Data: 10/03 (domingo)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde Assistir

TV Aberta: SBT

TV Fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Online: Canal CazéTV no YouTube

Possíveis Escalações

Vasco da Gama

Léo Jardim; João Victor, Medel, Léo; Paulo Henrique, Sforza, Payet, Galdames, Lucas Piton; Adson e Vegetti.



Técnico: Ramón Díaz.

Nova Iguaçu

Caio Borges; Gabriel Pinheiro, Maicon, Yan, Sergio Raphael; Ronald, Xandinho, Albert, Bill; Alegria e Carlinhos.



Técnico: Carlos Victor.

Arbitragem:

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)