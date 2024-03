A noite deste domingo (03) foi de goleada acachapante em São Januário. O Vasco venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 0 em confronto válido pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara, torneio de primeira fase do Campeonato Carioca.

Com o resultado, Vasco terminou a primeira fase na terceira colocação e se garantiu nas semi-finais do estadual, onde enfrentará o Nova Iguaçu em partidas de ida e volta.

Após a vitória empolgante, o auxiliar-técnico Emiliano Díaz cedeu entrevista coletiva aos jornalistas presentes no estádio. Ele respondeu à algumas perguntas sobre variados assuntos, essas foram algumas respostas.

Como é contar com Dimitri Payet?

"Dimi (Payet) é um jogador fundamental. Ele que maneja o tempo e as pausas do time. Hoje, fez uma grande partida. Parabéns para ele e o grupo."

Como está o mental da equipe?

"Acho que no ano passado foi uma situação tão tão difícil que o time agora joga com muita pressão e sabe que a gente tem que brigar por tudo. É um objetivo que colocamos na mesa no início do ano. Então, acho que está dando resultado. Todo mundo está trabalhando bem para jogar. Acho que hoje os jogadores que não entram estão levantando o time. Porque sabe que se você não está 100%, eles estão preparados também. Isso está levantando o nível do Vasco."

O que falar de Lucas Pitón?

"Lucas vem tendo um rendimento de altíssimo nível. No mercado, foi difícil de segurar. Já treinamos uma seleção e temos que ser respeitosos ao falar de uma convocação ou não de um jogador. Quando está ali tem que escolher e não é fácil. Sabemos que não só o Brasil está atrás dele, mas a Itália. Na Itália ligaram para Ramón, estão atrás do Lucas também. Sabemos que é uma das joias que o time tem. Em algum momento vai ter a oportunidade porque está fazendo as coisas bem."

Como avaliar as necessidades do time no mercado?

"Estou feliz com o elenco que eu tenho. O grupo acostumou-se a passar por dificuldades desde que chegamos. Estamos fechados. Não sou eu nem Ramón os responsáveis por contratar. Já falei muito sobre as necessidade do time. Vamos brigar com o que temos. O futebol brasileiro é muito duro, o ano é muito grande. Ano passado aconteceu de não ter volante para jogar, porque estavam machucados ou pendurados. Não é só para agora, é para não sofrer durante o ano."

Ainda sobre as necessidades do time no mercado, mas já respondendo a outro jornalista, Emiliano acrescentou o seguinte:

"Até o dia 7 estamos esperando. Todo mundo sabe do que precisamos. Tenho 27 soldados que estão dando a vida pelo Vasco. Já falei o que tinha para falar. Por respeito ao grupo que sofreu muito por meses, até o dia 7 esperamos, mas deste tema não falaremos mais"

Como avaliar a atuação do Vasco?

"Acho que não foi nosso melhor jogo. O jogo de hoje era muito difícil, o treinador foi embora, não tinha um plano de jogo deles. Não sabe se vai trocar ou não. Os primeiros 25 minutos nos custou um pouco."

O que falar sobre Pablo Galdames?

"Pablo foi uma surpresa grata. Porque adaptar-se ao futebol brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo, não é fácil. E ele se adaptou rapidamente não só ao futebol brasileiro mas ao time. É uma peça fundamental do grupo. É um jogador de seleção, tem muita qualidade e vai nos ajudar muito ao longo do ano."

Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (07) diante do Água Santa, pela Copa do Brasil. A promessa é de uma boa partida, mediante o que o time apresentou neste domingo (3).