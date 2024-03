Durante a manhã dessa terça-feira (19), o diretor esportivo do Vasco da Gama, Alexandre Mattos, veio a público se pronunciar sobre a eliminação do Vasco da Gama no Campeonato Carioca.

O dirigente vinha sendo muito cobrado pelos torcedores por conta da queda na competição estadual e decidiu vir a público se posicionar, em especial após um rumo de que ele estaria em indisposição com a comissão técnica, composta por Ramón e Emiliano Díaz.

Confira a nota na íntegra:

Sempre que se tem uma derrota dura como essa (à qual tenho também responsabilidade) começam as teorias da conspiração de que "o grupo tá dividido em grupinhos", "o ambiente é ruim", "o diretor não fala com o treinador", "os salários estão atrasados" e por aí vai para tentar criar mais factoides mirabolantes... a VERDADE é que se estou hoje no Vasco passa muito pelo apoio total do Emiliano e Ramon ao meu nome... sou extremamente grato e honrado de poder trabalhar com profissionais desse nível top, super vitoriosos e que são seres humanos exemplares e de fácil convívio no dia a dia... nossa relação é boa desde quando nos falamos pela primeira vez e sempre debatemos ideias em pró de um Vasco melhor a cada dia... aliás o que eles dedicam para isso é impressionante.. fazem o melhor diariamente para que o Vasco consiga vitórias e alegrias ao torcedor... certeza absoluta que quanto mais tempo de trabalho essa comissão, os excelentes profissionais que estão no CT e no escritório da SAF e a constância de gestão de responsabilidade financeira tiverem no clube, mais rápido o Vasco chegará ao tão sonhado momento de um ciclo de conquistas e auto sustentabilidade (que significa solidez financeira, receitas maiores, maiores investimentos em estrutura e atletas, na categoria de base...) que é o objetivo principal do projeto da SAF, da 777... peço desculpas por essa doída eliminação, todos internamente estão sentindo muito a dor da derrota... sei que são anos de angústias, sofrimento e etc que geram impaciência e ansiedade, mas o caminho é irreversível e está sendo pavimentado (ainda precisa de um tempo) para um futuro vitorioso que com CERTEZA CHEGARÁ.

A nota foi publicada na conta de Instagram pessoal do profissional. Ela foi responsável por gerar repercussão entre os torcedores durante a manhã dessa terça-feira (19).

Parece que a relação entre o diretor e a torcida vem sendo desgastada, mas transparência parece ser o caminho.